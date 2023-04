Interview: Querfront gegen Macron?

Roger Chudeau ist im Schattenkabinett von Marine Le Pen als Bildungsminister vorgesehen. Jürgen Elsässer hat mit dem Abgeordneten des Rassemblement National über die Proteste gegen Macron in Frankreich gesprochen. Dort gehen Links und Rechts gemeinsam auf die Straße. Warum dies auch in Deutschland geschehen muss, erläutert Manfred Kleine-Hartlage in seinem neuen Buch „Querfront – Die letzte Chance der deutschen Demokratie“.

Chudeau war Deutschlehrer, dann hochrangiger Beamter im französischen Bildungsministerium. Im Juni 2022 wurde er im zweiten Wahlkreis des Département Loir-et-Cher (südlich von Paris) für Marine Le Pens Rassemblement National (RN) in die Nationalversammlung gewählt. Sollte Le Pen zur Präsidentin gewählt werden, würde der 73-Jährige das Amt des Bildungsministers übernehmen.

Das ist inzwischen gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Die landesweiten Proteste gegen Präsident Emmanuel Macron reißen nicht ab. Mit seiner umstrittenen Rentenreform hat er fast das gesamte Land gegen sich aufgebracht. Erstaunlicherweise gibt dies allerdings nicht so sehr der Linken, sondern vielmehr der Rechten Auftrieb. Er kürzlich schrieb die Taz in alarmistischem Ton:

„Profitieren konnte lediglich die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Als die Regierung auf den Verfassungsartikel 49.3 zugriff, war für die Oppositionschefin die Stunde der Abrechnung gekommen. „Das ist ein völliges Scheitern von Emmanuel Macron“, tönte die 54-Jährige. (…) Die Beliebtheit Le Pens ist im Zuge der Rentenreform deutlich gestiegen. Inzwischen rangiert die Juristin auf Platz zwei hinter Ex-Regierungschef Édouard Philippe, der selbst sagt, dass Le Pen die Favoritin für die Präsidentschaftswahlen 2027 sei.“

Dabei scheinen von außen betrachtet Rechts und Links an einem Strang zu ziehen. Doch entspricht das der politischen Realität?

▶️ Darüber hat COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer mit dem RN-Politiker Roger Chudeau gesprochen. Das Interview sehen Sie in dem Video oben.

