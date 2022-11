Hunter Biden: 62 Prozent wollen U-Ausschuss

Laut dem US-amerikanischen Institut Rasmussen Reports wünschen sich 62 Prozent der US-Amerikaner eine Untersuchung der Umtriebe von Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten Joe Biden. Lesen Sie alles über die Machenschaften des Präsidentensohns in Miranda Devines Enthüllungsbuch Hunter Bidens Laptop from Hell. Hier mehr erfahren.



Außerdem sind 61 Prozent der US-Amerikaner der Auffassung, dass Präsident Joe Biden „wahrscheinlich" durch Geschäftsabschlüsse seines Sohnes in China kompromittiert wurde. An der Umfrage nahmen 1.000 Personen teil, wonach sie als repräsentativ zu gelten hätte.

Untersuchungebn sind nun möglich

Eine solche Untersuchung steht immer konkreter im Raum, nachdem die US-Republikaner bei den Midterm-Wahlen, die zu Beginn dieses Monats stattfanden, die Mehrheit im Repräsentantenhaus erringen konnten

Der Abgeordnete Jim Jordan, der für die Republikaner im US-Bundesstaat Ohio gewählt wurde und voraussichtlich den Vorsitz des Justizausschusses des Repräsentantenhauses übernehmen wird, sowie der republikanische Abgeordnete James Comer, der einen Wahldistrikt in Kentucky vertritt und das Aufsichtskomitee übernehmen wird, hielten kürzlich eine Pressekonferenz ab, in der sie ihre Pläne für Untersuchungen darlegten.

Dubiose China- und Ukraine-Connections

Der Präsident leugnet seit langem jegliches Wissen über die Auslandsgeschäfte seines Sohnes, die nun untersucht werden sollen. Hunter Biden geriet schon heftig in die Kritik, als bekannt wurde, dass er kurz nach dem Höhepunkt der ersten Ukraine-Krise im Mai 2014 ein Verwaltungsratsmandat von Burisma Holdings, also des größten privaten Gasproduzenten des Landes, übernommen hatte. Schon damals kam naheliegenderweise der Verdacht auf, die ukrainische Firma könne mit der Berufung von Biden jr. versuchen, sich eine bevorzugte Behandlung durch die US-Regierung zu verschaffen.

Nach der Laptop-Affäre rund um den Sohn des US-Präsidenten im Jahr 2020 kam außerdem noch heraus, dass das chinesische Unternehmen CEFC China Energy insgesamt 4,8 Millionen US-Dollar an Unternehmen gezahlt hatte, die von Hunter Biden und seinem Onkel kontrolliert wurden. Diese Geschäftsbeziehung war zwar zuvor schon bekannt gewesen, nicht aber das Ausmaß, in dem hier Gelder flossen.

Als der drogensüchtige Hunter Biden im Frühjahr 2019, nur 6 Tage vor der Bekanntgabe der Präsidentschaftskandidatur seines Vaters, seinen mit Wasser vollgesogenen Computer in einer Mac-Reparaturwerkstatt in Delaware zurückließ, wurde dieser zur tickenden Zeitbombe im Schatten von Joe Bidens Kampagne.

Die schmutzigen Geheimnisse auf Hunters Laptop hätten beinahe die Präsidentschaftskampagne seines Vaters zum Scheitern gebracht und haben einen der größten Propagandafeldzüge in der amerikanischen Geschichte ausgelöst. Dies ist die ungeschminkte Wahrheit darüber, was sich wirklich auf dem Laptop befindet und was China über die Bidens weiß – geschrieben von der Journalistin der New York Post, die alles ans Licht brachte. Hier mehr über das Buch erfahren oder das Banner anklicken.