Friedrich Engels: „Keinen Zoll den Polen!“

_ von Gero Bernhardt

Linke haben zur Untermauerung ihrer Ansichten fast immer einen Spruch ihrer Säulenheiligen Marx und Engels zur Hand. Mit Blick auf den polnischen Expansionismus und Chauvinismus können sie ihre Altvorderen allerdings nicht nutzen.

Aber nicht etwa deshalb, weil die beiden nichts über den schon lange vor dem Ersten Weltkrieg virulenten slawisch-germanischen Gebietsstreit um den deutschen Osten gesagt oder geschrieben hätten. Ganz im Gegenteil bewegte sie der zu ihrer Zeit aufkommende Panslawismus mit seiner Forderung, die Volkstumsgrenze auf die Linie Triest-Stettin zu verschieben, außerordentlich. Es liegen etliche Texte des Kommunisten-Duos dazu vor. Nur verschweigen die Linken heute schamvoll jene Texte, da sie eindeutig die deutsche Position stützen und den Polen die Leviten lesen.

„Zivilisierung“ des Ostens

Marx und Engels verwahrten sich entschieden gegen die schon damals verbreitete Geschichtslüge von einer mit Leichen gepflasterten „Ostexpansion“ der Deutschen. In einem Artikel, der 1852 in der New York Daily Tribune erschien, hob Friedrich Engels hervor, dass die, wie er es ausdrückte, „Zivilisierung“ des Ostens vornehmlich friedlich erfolgt sei.

Es habe sich um einen ganz natürlichen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Einfluss „der entwickelten Nation auf die unentwickelte“ gehandelt. Das polnische Volk habe bislang noch nicht bewiesen, so Engels, sich über einen bäuerlichen Feudalzustand zu erheben. Man könne ganze Landstriche, „hauptsächlich von Deutschen bewohnt, große völlig deutsche Städte“ unmöglich den Polen überlassen.

Es sei nicht nur das Recht, sondern im Blick auf den „geschichtlichen Fortschritt“ geradezu die Pflicht der deutschen Nation, sich gegen jene „lächerliche, antihistorische Bewegung einer Handvoll slawischer Dilettanten der Geschichtswissenschaft“, die sich „die Unterjochung des zivilisierten Westens durch den barbarischen Osten“ als Ziel gesetzt hätte, zur Wehr zu setzen.

Bereits am 23. Mai 1851 schrieb Engels an Marx:

„Jeder Zoll, den wir an der Grenze von Memel bis Krakau nachgeben, ruiniert diese ohnehin schon miserabel schwache Grenze und legt die ganze Ostgrenze bis nach Stettin bloß.“

Am Ende verstieg er sich in dem Schreiben an seinen Genossen gar zu der Forderung, man solle „Polen im Westen abnehmen, was man nur kann“. So etwas empfahlen später noch nicht einmal die schärfsten Kritiker des polnischen Expansionismus in Bezug auf unsere östlichen Nachbarn.

