Ex-MdB Hansjörg Müller: „Die AfD ist vom System infiziert“

Der frühere Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller hat mit „Scheindemokratie“ ein Enthüllungsbuch geschrieben: über seine Erfahrungen mit dem Parlamentsbetrieb und mit seiner Partei. Er plaudert aus dem Nähkästchen, was nicht alle freuen wird… Das Buch ist nicht im Buchhandlungen präsent, aber seit heute im COMPACT-Shop erhältlich.

_ Hansjörg Müller im Gespräch mit Jürgen Elsässer

Herr Müller, Sie waren Bundestagsabgeordneter für die AfD bis zum Ende des Jahres 2021. Sie sind jetzt nicht mehr im Bundestag und haben stattdessen ein Buch geschrieben: „Scheindemokratie“. Ich habe den Eindruck, der Titel bezieht sich nicht nur auf die Bundesrepublik Deutschland, das BRD-System, sondern auch auf die Partei AfD.

Es bezieht sich auf beides. Im Endeffekt ist das große Problem, das die AfD hat, dass sie sich den Spielregeln des politischen Gegners unterwirft, was man als Opposition nicht tun sollte. Man soll ja Opposition betreiben. Die AfD unterwirft sich den Spielregeln, die die politischen Gegner vorgeben, also die Sandkastengröße, innerhalb der sich die AfD im politischen Spiel bewegen darf. Damit infiltriert und infiziert der politische Gegner mit seinen Einflüssen auch die eigene (AfD) Partei. Da muss ich das Prinzip an sich kritisieren, weil es undemokratisch ist. Es ist eine große Systemkritik und ich stelle im Buch auch die Systemfrage. Da kann ich die eigene Partei nicht ausnehmen, weil sie Teil des Ganzen ist.

Nennen Sie doch mal aus Ihrem Buch ein Beispiel, aus ihrer politischen Biografie, wo die AfD sich mit der Scheindemokratie des Systems infiziert hat.

Ganz aktuell, jetzt in dieser Schmierenkomödie der angebliche Reichsbürgerputsch. Da haben jetzt unsere beiden Vorsitzenden gesagt, dass sie „vollstes Vertrauen“ in den Staat und seine Institutionen hätten, was die Aufklärung des Falles betrifft. Ja wie denn jetzt?

Auf der einen Seite kritisiert die AfD-Führung, dass genau der Staat und seine Institutionen durch die politischen Gegner unterwandert und ferngesteuert seien, über dahinterstehende Lobbyisten-Netzwerke. Dann kann so ein Staat, dessen Strukturen so unterwandert sind, gar nicht aufklären. Dann sagen Sie aber auf der anderen Seite, sie hätten vollstes Vertrauen in diese Institutionen. Wobei die AfD doch genau weiß, dass diese Institutionen permanent gegen die AfD missbraucht werden, durch diejenigen, die an den Hebeln sitzen. Siehe auch nur den Verfassungsschutz, das wäre schon das nächste Beispiel.

Sie waren im Bundestag und können aus eigener Sicht sagen, inwiefern nicht nur der politische Gegner die AfD, sondern auch die AfD sich selbst blockiert hat.

Das zieht sich durch mein ganzes Buch, wie sich die AfD selbst Fesseln anlegt. Man unterwirft sich dem Missbrauch des Verfassungsschutzes durch die politischen Gegner, anstatt zu sagen: „Hey!“ Es wird zwar festgestellt, dass der Verfassungsschutz ein Regierungsschutz ist, aber es werden keine Konsequenzen daraus gezogen. Ich bin ein Mann der Tat, ich komme aus der Wirtschaft. Wenn ich ein Problem erkenne, dann muss ich doch was dagegen tun. Und nicht nur „ach, das ist aber schade und traurig“.

Es fehlt in der AfD grundsätzlich die Konsequenz, aus Analysen, die man durchaus richtig trifft, auch Handlungen abzuleiten. Der heutige Staat ist doch keine Demokratie mehr. Er ist faktisch degeneriert. Über die Parteien zu einer Quasi- oder De-Facto-Diktatur. Das hat die AfD auch erkannt, aber dann müsste sie entsprechend handeln und sagen, wir wollen jetzt endlich mal eine Demokratie haben, die uns seit 1949 versprochen wird.

Wir bringen Modelle, wir legen Vorschläge auf den Tisch. Und ihr, die sie kaputt gemacht habt, diese Demokratie, ihr Scheindemokraten von den Systemparteien, jetzt seid mal ganz ruhig. Und das erste, was wir abschaffen, ist der Verfassungsschutz. Das wäre echtes Handeln von der Opposition. Aber das findet ja kaum statt, nur im Osten der Republik. Deshalb spreche ich in meinem Buch oft von Oppositions-Schauspielern.

