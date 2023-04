Hamburg: Umbenennungswahn gegen ehrbare Kaufleute

Hamburg will schon Hand an sein Bismarck-Denkmal anlegen. Da wundert es nicht, dass nun auch „kolonial belastete“ Straßennamen von Persönlichkeiten getilgt werden sollen, die im 19. Jahrhundert insbesondere im Afrikahandel tätig waren. In unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ zeigen wir, welche großartigen Leistungen unsere Vorväter in Afrika, China und in der Südsee vollbrachten. Hier mehr erfahren.

Woermann soll weichen: In der Hansestadt sollen die Erinnerungen an den Reeder und Kaufmann Adolph Woermann (1847 bis 1911) aus dem Straßenbild getilgt werden. Hamburg beraubt sich damit auch der Erinnerung an einen bedeutenden Sohn der Stadt, denn der Kaufmann Adolph Woermann war der größte Privatreeder seiner Zeit und einer der bedeutendsten Westafrikakaufleute seiner Epoche. Von 1884 bis 1890 nahm er ein Reichstagsmandat wahr und wurde 1890 in den neu gegründeten Kolonialrat berufen, der die Grundzüge der Kolonialpolitik bestimmen sollte.

Wichtige Verbindungen nach Afrika

Woermann vollbrachte bedeutende Pionierleistungen bei der Erschließung neuer Seewege nach Afrika. So baute er ab 1882 eine regelmäßige Schiffsverbindung nach Nigeria und ab 1884 eine regelmäßige Schiffsverbindung nach Kamerun auf. 1891 richtete er eine Verbindung nach Deutsch-Südwestafrika in das heutige Namibia ein und sorgte ab 1896 für einen Liniendienst entlang der ganten Küste Westafrikas. Da hatte er seinen Flottenbestand schon längst von Segel- auf Dampfschiffe umgestellt.

Als Dank für alle diese Pionierleistungen soll der Name Woermanns nun aus dem Straßenbild seiner Heimatstadt getilgt werden. Am kommenden Montag, den 17. April, will der Regionalausschuss Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Langenhorn, Alsterdorf, Groß Borstel nun neue Namen für den Woermannsweg und den Woermannweg finden, die sich beide im Stadtteil Ohlsdorf befinden. Die Umbenennung war schon 2019 beschlossen worden.

Geistiger Vater der Kolonie Ostafrika

Auch der nach dem aus Niedersachsen stammenden Hamburger Kaufmann und Senator Justus Strandes (1859 bis 1930) benannte Justus-Strandes-Weg soll umbenannt werden. Strandes war lange Zeit als Kaufmann auf dem Sansibar-Archipel tätig und gilt als einer der geistigen Väter der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Das Gebiet umfasste die heutigen Länder Tansania (ohne Sansibar), Ruanda, Burundi und ein Gebiet in Mosambik.

Die neuen Namen sollen nach Möglichkeit nach weiblichen Personen benannt werden und Personen ehren, die sich in der „postkolonialen Befreiungs- und Emanzipationsbewegung aus Ländern Afrikas und insbesondere innerhalb des Kontextes von Woermann und Strandes“ verdient gemacht haben, wie der Ausschuss mitteilte.

Die Tatsache, dass diese „postkolonialen Befreiungs- und Emanzipationsbewegungen“ selbst grausame Kriege und Bürgerkriege entfesselten und ihre Länder oft rücksichtslos herunterwirtschafteten, scheint die kommunalen Entscheidungsträger nicht zu interessieren oder ihnen nicht bekannt zu sein.

„Lebhafte“ Sitzung voraus

Bei der Infoveranstaltung zu den Straßenumbenennungen dürfte es „lebhaft“ werden, befürchtet das Hamburger Abendblatt. Hoffentlich, kann man nur hinzufügen, denn dieser bilderstürmerische und ahistorische Unsinn kostet nur Geld und stellt eine nachträgliche und ungerechtfertigte Herabwürdigung von Persönlichkeiten dar, die zu ihrer Zeit große Leistungen erbrachten.

Schluss mit den antideutschen Lügen! Warum wir uns für unser koloniales Erbe nicht zu schämen brauchen, sondern stolz darauf sein können, verdeutlichen wir in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Den opulent illustrierten Prachtband, der Sie auf die deutschen Spuren in Afrika, China und in der Südsee führt, können Sie hier bestellen.