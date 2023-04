Ostern, Ostara und die Nazis: Meinungen unserer Leser

Die Vorstellung des Buches „Die Gestaltung der Feste im Jahr- und Lebenslauf“ von Fritz Weitzel hat für eine lebhaften Debatte in unserer Leserschaft geführt. Nachfolgend einige Reaktionen – positive wie negative. Weitere Informationen über das Buch finden Sie hier.

Mit unserem gestrigen Artikel über die von NS-Kreisen beabsichtigte „Germanisierung“ des Osterfestes (mit der germanischen Frühlingsgöttin Ostara im Zentrum, siehe Abb. oben) und anderer Feierlichkeiten auf der Grundlage des Buches „Die Gestaltung der Feste im Jahr- und Lebenslauf“ von Ahnenerbe-Mitarbeiter Fritz Weitzel haben wir offenbar in ein Wespennest gestochen. Per Mail und in den Kommentaren erreichten uns zahlreiche positive wie negative Stellungnahmen – und die Frage, was Weitzel denn nun über Ostern geschrieben habe.

Diese Frage beantworten wir am Ende des Beitrags – zunächst einmal ein paar ausgewählte Leserreaktionen:

◾️ „Ich finde es gut, dass Sie in letzter Zeit immer wieder außergewöhnliche Episoden aus der Geschichte und die entsprechende Literatur in ihrem Online-Shop präsentieren, ob es sich nun um den Gralsmythos, die Schwarze Sonne oder um das SS-Ahnenerbe handelt. Gerade bei Letzterem sollte man nicht alles verdammen, denn schließlich ist der erste Chef dieser Institution, Herman Wirth, ja nach einiger Zeit bei den Nazis in Ungnade gefallen, wurde später zu einer Ikone der Ökobewegung und schließlich sogar von Willy Brandt empfangen.“ (M. Großmann via E-Mail)

◾️ „Das wäre mir als Atheisten, dessen Spiritualität sich reinweg auf seine Ahnen und die Natur bezieht, ganz Recht und sehr, sehr angenehm, wenn man diese christlichen Feiertage endlich zugunsten folgender Feiertage abschaffen würde: 3 Tage frei jeweils zur Winter- und zur Sommersonnenende sowie zur Frühlings- und Herbst-Tag/Nachtgleichen plus je einen am Tag frei am Tag der Arbeit, also am 1. Mai, sowie am 9. November, statt am 3. Oktober.“ (Sonnenfahrer Mike via Website-Kommentar)

◾️ „Mir gefällt es nicht, dass COMPACT ein Nazi-Buch bewirbt, das sich mit der Umdeutung der Feiertage befasst. Ich bin Christ und würde mir wünschen, dass sich die Menschen auf das Wort Gottes besinnen.“ (W. Karschner via E-Mail)

◾️ „Was für ein bedeutsamer Artikel, ganz im Stile der BRD-Historiker im Knop’schen Wortschatz… Weiter so, ihr Neokommunisten amerikanischer Züchtung.“ (Der Giftpilz via Website-Kommentar)

◾️ „Ich möchte COMPACT einfach mal DANKE sagen für die vielen interessanten Texte, die ich hier täglich lese und die mich schon oft zu eigenen Recherchen animiert haben. Und dabei bin ich noch nicht mal ein hochpolitischer Mensch, sondern sehe meine Aufgabe eher in der geistig-spirituellen Sphäre.“ (LouisCypher via Website-Kommentar)

◾️ „Heute bekam ich Ihren Oster-Newsletter und habe den Artikel über Ostern im Dritten Reich gelesen. Rein interessehalber habe ich mir vor einiger Zeit bei Ihnen das Buch ‚Ahnenverehrung & Seelenglaube: Religion im Dritten Reich‘ gekauft, weil man zu diesem Thema sonst nirgendwo etwas liest. Zur Ergänzung werde ich mir nun auch ‚Die Gestaltung der Feste im Jahr- und Lebenslauf‘ besorgen. (T. Mayer via E-Mail)

◾️ „Wintersonnwende, Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche, Sommersonnwende und Herbst-Tag-und-Nachtgleiche sind natürliche astronomische Daten, die seit Urzeiten rund um die Erde von fast allen Völkern gefeiert werden. Die Kurden beispielsweise feiern Newroz, Neuanfang des Jahres, zur Frühjahrs-Tag-und-Nacht-Gleiche. Die Römer feierten zur Wintersonnwende das Fest der unbesiegbaren Sonne. Die Schweden feiern zur Sommersonnwende Midsommar, wozu manchmal auch hierzulande der Möbelhändler Ikea einlädt. Alles ganz natürlich und gesund.“ (Adalwin Winne via Website-Kommentar)

Nun zur Frage, was Weitzel in „Die Gestaltung der Feste im Jahr- und Lebenslauf“ zum Thema Ostern schreibt. Hierzu folgende Auszüge:

Einleitung: „Diese Ostertage werden vom germanischen Menschen in der größeren Gemeinschaft am Osterfeuer, im Hause mit Lebensbaum, Weidenkätzchen, Ostereiern und Festessen begangen. Weil er in dem naturgesetzlichen Geschehen die große Offenbarung Gottes erkennt, so sind ihm alle diese Sinnbilder Zeichen seiner Verbundenheit mit Gott.“

Der Osterbaum: „Am Gründonnerstag werden Zweige mit aufgeblühten Kätzchen von Weide und Hasel in die Reiserkränze gesteckt, und am Ostersonntag erhält der Osterbaum seinen schönsten Schmuck: die bunten Ostereier.“

Die Ostereier: Auszug: „Es werden nicht nur die Eier gefärbt, die am Ostersonntag gesucht werden, sondern auch viele von denen, die für den Festkuchen verwandt werden. Diese werden ausgeblasen und einzeln oder zu Ketten an die Kränze des Osterbaumes gehängt. (…) Die aufgestellten Schokoladenhasen der ganzen Familie aber zieren, so lange, bis sie verspeist sind, das Radkreuz, in dem der Baum verankert ist.“

Der Osterspaziergang: „Es ist zur guten Sitte geworden, dass die ganze Familie am ersten Ostertage hinaus zum Osterspaziergang geht. Mag das Wetter auch schlecht sein, so kann es doch den Morgenspaziergang am Osterfest nicht verhindern. (…) Ein Trunk aus einem Waldbache soll zu Ostern von besonders reinem und wohltuendem Geschmack sein.“

Das Osterfeuer: „Die Flammen zu Ostern, die in vielen Gegenden unserer Heimat von den Dorfschaften entzündet werden, sind Freudenfeuer über das siegreiche Auferstehen des Frühlings.“

Machen Sie sich selber ein Bild: In „Die Gestaltung der Feste im Jahr- und Lebenslauf“ beschriebt Fritz Weitzel, wie Feiertage wie Ostern und Weihnachten, aber auch Totenweihe, Eheschließungen und vieles mehr gemäß SS-Vorstellungen zu begehen seien. Das 1936 erschienene Handbuch war lange Zeit nur antiquarisch zu Horrorpreisen erhältlich – nun gibt es dieses Zeitdokument als preisgünstige Studienausgabe für nur 9,90 Euro. Hier bestellen.