Habeck in den Knast! – Unsere neue Ausgabe

Robert Habeck und sein korrupter Klima-Clan sind reif für eine Anklage! Doch der Grüne heckt schon eine neue Schandtat aus: Jetzt will er eine Heizungs-Stasi einführen. Wie uns die grüne Heizungs-Mafia enteignet – und warum wir uns das nicht bieten lassen dürfen, lesen Sie in der druckfrischen Juni-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Habeck in den Knast“. Starke Analysen und harte Fakten zum Thema auf 64 Seiten. Hier mehr erfahren.

Mit seinem Wärmepumpen-Hammer treibt Robert Habeck Millionen Haushalte in den Ruin. In seinem Ministerium hat sich ein Klima-Clan eingenistet, der auch nach dem Rücktritt von Patrick Graichen weiter sein Unwesen treibt. Der geschasste Staatssekretär war nur ein Bauernopfer, wie wir in unserer Juni-Ausgabe zeigen. Der Hydra sind längst neue Köpfe nachgewachsen. So viel Vetternwirtschaft und Korruption sah man selten.

Die Klima-Stasi kommt

Und als wäre das alles nicht schon übel genug, will uns Habeck nun auch noch eine Klima-Stasi auf den Hals hetzen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sollen laut seinem sogenannten Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze die Bundesländer und Kommunen nämlich „gebäudescharfe jährliche Energieverbräuche“ über die letzten drei Jahre in Kilowattstunden pro Jahr ermitteln und so eine Art Heiz-Kataster erstellen.

Das bedeutet: Für jedes einzelne Gebäude in Deutschland sollen Daten zum Heiz- und Stromverbrauch der vergangenen drei Jahre abgefragt werden. Die Kommunen sollen ebenfalls abfragen, welche Art von Heizung in jedem einzelnen Gebäude verbaut ist. In dem 89-seitigen Habeck-Gesetz heißt es außerdem: Auch „Informationen zum Gebäude, mindestens zur Lage (Adresse oder amtliche Liegenschaftsbezeichnung), zur Nutzung, zum Baujahr sowie zu geschützter Bausubstanz“ sollen erhoben werden.

Es reicht! Weg mit Habeck!

Mit der Klima- und Wärmepumpen-Diktatur soll also ein umfassender grüner Überwachungsstaat einhergehen. Das schlägt dem Fass den Boden aus! Was kommt als nächstes: Müssen die Bundesbürger gegenüber Habeck Rechenschaft über ihren Spritverbrauch, ihren Fleischkonsum oder ihre – womöglich nicht genügend „klimaneutrale“ Freizeitgestaltung – ablegen? Die Öko-Dystopie nimmt immer krassere Formen an.

Wir sagen: Es reicht! Habeck gehört nicht auf einen Ministersessel, sondern vor Gericht – und in seinem Ministerium muss gründlich ausgemistet werden. In unserer druckfrischen Juni-Ausgabe mit dem Titelthema „Habeck in den Knast – Wie seine Heizungs-Mafia und enteignet“ rechnen wir schonungslos mit dem Wirtschaftsminister und seinem korrupten Netzwerk ab – und tragen alle Fakten zusammen, die für eine Anklage ausreichen. Die Ausgabe ist ab Samstag (27. Mai) am Kiosk erhältlich, Sie können Sie aber schon jetzt hier bestellen.

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 6/2023:

Habeck in den Knast – Wie uns seine Heizungs-Mafia enteignet: Grüne Machtergreifung: Der Wirtschaftsminister hat nicht nur Familienmitglieder und Amigos mit fetten Pfründen versorgt, sondern – vorbei an den staatlichen Institutionen – eine parallele Machtstruktur aufgebaut.

Das Bauernopfer – Graichen und die Hochfinanz: Habecks Staatssekretär Patrick Graichen forcierte die Vereinigung vermeintlicher Klimaschützer mit Finanzkapitalisten und milliardenschweren US-Stiftungen. Dieses Interessengeflecht übersteht auch seinen Rücktritt.

Habeck-Verbote: Jetzt auch Holzöfen – Die Schlupflöcher werden geschlossen: Es gibt kein Entkommen, die Heiz-Diktatur ist allgegenwärtig. Neue Schikanen, Strafen und Verbote warten schon. Was die Bande jetzt ausheckt.

Milliardenschwerer Klima-Clan – Grafik einer ministeriellen Verschwörung: Habeck trägt Verantwortung für ein ökosoziales Netz an Stiftungen, Vereinigungen, abhängigen Beamten und Busenfreunden. Entstanden sind clanähnliche Strukturen, die ihresgleichen suchen. Ziele sind nicht etwa Klimaschutz oder Nachhaltigkeit, sondern der radikale Umbau unserer Gesellschaft.

Die Hochstapler der letzten Tage – Eine apokalyptische Sekte und ihre Vorgänger:Die Klima-Chaoten und ihre Polit-Unterstützer haben historische Vorläufer: die Wiedertäufer des 16. Jahrhunderts und die Inflationsheiligen der Weimarer Zeit. Vom Irrsinn der damaligen Sektierer sind die heutigen nicht weit entfernt.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer Juni-Ausgabe:

Titelthema

Habeck in den Knast: Wie uns seine Heizungs-Mafia enteignet

Das Bauernopfer: Graichen und die Hochfinanz

Habeck-Verbote: Jetzt auch Holzöfen: Die Schlupflöcher werden geschlossen

Milliardenschwerer Klima-Clan: Grafik einer ministeriellen Verschwörung

Die Hochstapler der letzten Tage: Eine apokalyptische Sekte und ihre Vorgänger

Politik

Die freche Fürstin: Mut zur Wahrheit: Gloria von Thurn und Taxis

Verschwörung gegen Chrupalla: Netzwerke gegen die Friedenspartei AfD

Putins Condottiere: Die Wagner-Gruppe und ihr Chef Prigoschin

Der erste Sieg im Dritten Weltkrieg: Als die US Army ein Debakel erlebte

«Ich sorge mich um mein Polen»: Gespräch mit dem Patrioten Adam Smiech

Dossier: Die Schattenregierung

Die Metamorphosen des Tiefen Staates: 80 Jahre Subversion gegen die Freiheit

Nazis, CIA und JFK: Warum Kennedy ermordet wurde

Leben

Das göttliche Ritual und der Mensch: Die Krönungsgeschichte von Charles III.

Golgatha in Böhmen: Die Knochenkirche von Kutna Hora

Vom Günstling zum Sündenbock: Der antisemitische Justizmord an Jud Süß

Zweimal Revolution: John Lennon gegen die Gewaltlosigkeit

Willkommen im Great Reset: Das Futurium-Museum in Berlin

Bella Italia, triste Germania: Wie man in Rom Deutschland wiederfindet

Kolumnen

Hartlages BRD-Sprech _ Umstritten

Hampels Rückblick _ Der Fall Demjanjuk

Sellners Revolution _ Prepper

