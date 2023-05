Gender-Aktivisten fordern eigenes Friedhof-Areal

Der Tod könnte so schön sein: Schweizer Queer-Aktivisten wollen in ihrer Community liegen und fordern ein eigenes Gräberfeld. Dem Bestattungsamt mangelt es allerdings an der nötigen Wokeness. Gender-Ideologie und Transhumanismus wollen einen Umsturz des Menschenbildes. In COMPACT 5/2923 finden Sie ein ganzes Dossier zu diesem Thema. Hier mehr erfahren.

Möchten Sie neben einem alten weißen Mann begraben sein? Oder lieber inmitten woker Leichen verwesen? Ja? Dann können Sie Hoffnung schöpfen. Denn Schweizer LBGTQ-Aktivisten „Queer altern“ kämpfen genau für dieses Anliegen. Nein, das ist kein Witz. Barbara Bosshard, Vorsitzende des Vereins liefert die Begründung:

Nicht heterosexuelle Personen würden weiterhin auf viel Ablehnung stoßen, behauptet Bosshard. In queeren Gemeinschaften dagegen hätten viele ihre neue Familie gefunden:

„Eine Familie, mit der sie auch im Tod verbunden bleiben wollen.“

Bosshard versichert: Es gebe reichlich Bedarf an Gender-Gräbern. Auch ein buntes Design ist schon gefunden: Farbenprächtige Blumen auf LGBTQ-Grabfeldern sollen an den Regenbogen erinnern. Zumal man diese Areale auch als Treffpunkt nutzen wolle:

„Wir erhoffen uns, dass sich Menschen mit ähnlichen Biografien hier treffen und einander weiterhelfen können“,

erklärte Bossard in der Weltwoche. Außerdem soll eine Website die Biographien der Verstorbenen dokumentieren. Leider hat das Bestattungsamt (noch) nicht das Wokeness-Stadium der Queer-Aktivisten erreicht. Deren stellvertretender Leiter, Bruno Bekowies, befand nämlich:

„Grundsätzlich können wir zurzeit für Interessengruppen kein eigenes Grabfeld machen. Dafür fehlt die rechtliche Grundlage.“

Vor allem will das Amt keinen Präzedenzfall schaffen. Bekowies:

„Es ist kein Grabfeld nur für queere Menschen. Jeder, dem das gefällt, der kann hier ein Grab mieten.“

Findige Unternehmer haben den Trend längst erkannt. So bietet ein Grabsteinhersteller bereits die „Bio Urne Regenbogen – so vielfältig wie das Leben, biologisch abbaubar“ für schlappe 329 Euro an. Tja, Wokeness hat ihren Preis. Vielleicht beantragen bald weitere Gruppen ihr eigenes Gräber-Areal? Aktivisten von Extinction Rebellion oder die Klimakleber beispielsweise, die nicht neben männlichen SUV-Fahrern vermodern möchten?

