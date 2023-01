Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin.

Greta-Show: Festnahme nur Fake? 🎥🤔

🟥 Zwei im Netz aufgetauchte Videos lassen daran zweifeln, dass – so die offizielle Version – Klima-Nervensäge Greta Thunberg bei ihrem jüngsten Auftritt nahe Lützeraths wirklich von Polizisten in Gewahrsam genommen worden ist.

🟥 Ein aktueller Clip, den Sie auf unserem Telegram-Kanal sehen können, zeigt Szenen vor dem vermeintlichen „Abführen“ der 20-Jährigen durch die Polizei. Das ganze wirkt allerdings eher wie eine Show: Die Beamten warten artig darauf, bis die Fotografen das Signal für die Fake-Aktion geben. Greta selbst kichert und lacht. Dann wird Greta ein paar Meter in Richtung Polizeifahrzeug geführt, bevor die Aufnahme abbricht.

🟥 Ein weiteres Video, das von der angeblichen „Festnahme“ein ganz anderes Bild vermittelt, finden Sie hier:

