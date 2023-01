18. Januar 1871: Unser Reich, unser Stolz!

Heute vor 152 Jahren wurde das Deutsche Reich gegründet – ein prosperierender, innovativer und relativ sozialer Staat mit «Platz an der Sonne». Diesen Ausdruck nutzte Kaiser Wilhelm II. für die deutschen Schutzgebiete. Welche großartigen Leistungen dort vollbracht wurden, lesen Sie in COMPACT-Geschichte «Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf». Wir treten für die historische Wahrheit ein. Hier mehr erfahren.

_ von Jan von Flocken

Man hatte als Deutscher zur vorletzten Jahrhundertwende durchaus Gründe, Stolz für sein Land zu empfinden. Eine wirtschaftliche Großmacht mit Kolonialbesitz, ohne deren Wort in Europa keine Entscheidung mehr fiel, ein Staat mit weitgehendem sozialen Frieden, der mehr Künstler, Wissenschaftler und Nobelpreisträger hervorbrachte als alle anderen zusammen, ein Reich voller Glanz und Gloria, das sich selbst immer besser gefiel. Und der daraus resultierende Nationalismus hatte in Europa (vor allem bei den Franzosen) durchaus Vorbilder.

Bei aller Vorliebe für glänzende Uniformen und zackige Militärparaden – nichts lag dem letzten Kaiser Wilhelm II. (1888–1918) mehr am Herzen als die Bewahrung des Friedens. Die ominöse «Hunnenrede», mit der er 1900 seine Marineinfanteristen zum Eingreifen in den chinesischen Boxer-Aufstand motiviert haben soll, ist reine Fiktion. Es gibt dafür nicht den geringsten authentischen Beweis außer dem Bericht eines Provinzjournalisten, der sich wahrscheinlich gar nicht in Hörweite befand.

Allein die Vorstellung, Wilhelm hätte seine Soldaten vor der Weltöffentlichkeit (im chinesischen Krieg waren die Militärkontingente von sechs anderen Nationen präsent) ermuntert, wie während der Mongolenstürme zu hausen, ist grotesk. Wenn der Kaiser in seinen Reden neben Preußen und dem deutschen Rittertum ein Vorbild beschwor, dann waren es die Nibelungen und ihre unerschütterliche Treue. Ausgerechnet den tödlichen Gegner dieser Nibelungen, den Hunnenkönig Etzel, seinen Soldaten als nachahmenswertes Beispiel zu empfehlen – das mutet mehr als unwahrscheinlich an.

Wilhelms Friedensinitiativen

Wilhelm II. liebte öffentliche Auftritte und damit verbundene – gelegentlich aggressiv klingende – Wendungen. Seine Reden hielt er stets ohne schriftliches Konzept. Freilich ließ er sich nie dazu hinreißen, seinen Soldaten Disziplinverstöße zu befehlen. Im Gegenteil: Als er am 15. Juni 1894 in Potsdam die Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) verabschiedete, gab er ihr als Mahnung mit auf den Weg: «Haben Sie stets vor Augen, dass die Leute, die Sie dort treffen, wenn sie auch eine andere Hautfarbe haben, gleichfalls ein Herz besitzen, das ebenfalls Ehrgefühl aufweist. Behandeln Sie diese Leute mit Milde.»

In Wilhelmshaven, drei Wochen vor der angeblichen Hunnenrede, forderte er von dem angetretenen Expeditionskorps unmissverständlich: «Die Fahnen, die hier über euch wehen, gehen zum ersten Mal ins Feuer; dass ihr mir dieselben rein und fleckenlos und ohne Makel zurückbringt!» Und am 4. Juli 1900 verabschiedete er in Kiel die Mannschaft des Flaggschiffes «Kurfürst Friedrich Wilhelm» mit den Worten: «Bedenkt, dass ihr mit hinterlistigen, aber mit modernen Waffen ausgerüsteten Gegnern kämpfen müsst. (…) Schont Weiber und Kinder.»

Ein heute vergessener Beweis für die Friedensinitiativen Wilhelms II. ist der Björkö-Vertrag. Am 23. Juli 1905 traf die kaiserliche Jacht «Hohenzollern» zum Höflichkeitsbesuch im Hafen von Björkö (finnisch: Koivisto) ein. Das Gebiet im Bottnischen Meerbusen gehörte damals zu Russland. Gegenüber ankerte die «Polarstern», das Flaggschiff des Zaren Nikolaus II. Hier erschien am folgenden Tag der Deutsche Kaiser – sein Cousin! Mit sich im Gepäck führte er einen Vertragsentwurf, dessen Verwirklichung Europas Völkern womöglich den Ersten Weltkrieg erspart hätte.

Wilhelm II. wusste um zwei entscheidende Dinge. Zum einen gehörte der Zar zu den leicht beeinflussbaren Charakteren. «Nicky» war «Willys» Beredsamkeit (so ihre familiären Spitznamen) in keiner Weise gewachsen. Zum anderen herrschte am Zarenhof Verstimmung darüber, dass die Franzosen sich trotz einer 1894 abgeschlossenen Militärkonvention beharrlich weigerten, dringend benötigte Waffen an Russland zu liefern. Hier setzte Wilhelm an und fragte in Anspielung auf das britisch-französische Bündnis, die Entente cordiale: «Wie wäre es denn, wenn wir auch so ein ”little agreement” machten?»

Nach Wilhelms Schilderung habe Nikolaus ihn daraufhin in seine Kajüte gezogen und alle Türen fest verschlossen. Dann wollte er das Dokument in Augenschein nehmen. «Dabei funkelten die träumerischen Augen in hellem Glanze», erzählte der Kaiser. Und weiter:

«Ich zog das Kuvert aus der Tasche, entfaltete das Blatt auf dem Schreibtisch Alexanders III. (es war ein türkisfarbener Bogen Büttenpapier, auf den Wilhelm einen kurzen Text von vier Artikeln auf Französisch eigenhändig mit Feder und Tinte geschrieben hatte) und legte es vor den Zaren hin. Er las einmal, zweimal, dreimal den Text. Ich betete ein Stoßgebet zum lieben Gott, er möge jetzt bei uns sein und den jungen Herrscher lenken. Es war totenstill; nur das Meer rauschte, und die Sonne schien fröhlich und heiter in die trauliche Kabine, und gerade vor mir lag leuchtend weiß die ”Hohenzollern” und hoch in den Lüften flatterte im Morgenlicht die Kaiserstandarte auf ihr; da sagte des Zaren Stimme neben mir: ”Das ist ganz ausgezeichnet. Ich stimme vollständig zu!”»

Der Kaiser berichtet weiter, sein Herz habe so laut geschlagen, dass er es hören konnte: «Ich raffe mich zusammen und sage so ganz nebenhin: ”Würdest du bereit sein, es zu unterzeichnen? Es würde eine sehr nette Erinnerung an unser Zusammentreffen sein!”»

Nikolaus überflog noch einmal das Blatt, dann antwortete er: «Ja, ich will.» Der Deutsche Kaiser klappte das Tintenfass auf, reichte dem Zaren die Feder, «und er schrieb mit fester Hand ”Nikolaus”, dann reichte er mir die Feder, ich unterschrieb, und als ich aufstand, schloss er mich gerührt in seine Arme und sagte: ”Ich danke Gott und ich danke dir, es wird von den wohltätigsten Folgen für mein und dein Land sein; du bist Russlands einziger wahrhafter Freund in der Welt.”»

Wilhelm «stand das helle Wasser der Freude in den Augen – allerdings rieselte es auch von Stirn und Rücken herab». Die Freude währte jedoch nur kurz, weil Politiker beider Länder sich weigerten, den Vertrag zu ratifizieren.

Weg ins Unglück

«Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser», so eine der markigen kaiserlichen Sentenzen. Es galt, die überseeischen Kolonien in Afrika und Asien (fast alle vor Wilhelms Regierungsantritt erworben) handelspolitisch und, wenn nötig, auch militärisch zu schützen. Für diesen Zweck benötigte man eine schlagkräftige Kriegsmarine.

Die damit verbundene forcierte Flottenrüstung verstrickte Deutschland in einen letztlich verhängnisvollen Wettstreit mit Großbritannien. Warum die Engländer sich freilich von der noch weitaus aggressiveren Aufrüstung zur See der USA damals nicht bedroht fühlten, ist verwunderlich. Ganz offenbar war es der schiere Konkurrenzneid auf eine sich erfolgreich entwickelnde Großmacht, der London 1914 ohne rationalen Grund zu den Waffen greifen ließ.

Den Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte der Kaiser nicht verhindern. Sein beschwörendes Telegramm an Zar Nikolaus II. von Russland am 31. Juli 1914 spricht Bände:

«Nicht ich trage die Verantwortung für das Unheil, das jetzt der ganzen zivilisierten Welt droht. Noch in diesem Augenblick liegt es in Deiner Hand, es abzuwenden. Niemand bedroht die Ehre und Macht Russlands, das wohl auf den Erfolg meiner Vermittlung hätte warten können. Die mir von meinem Großvater auf dem Totenbette überkommene Freundschaft für Dich und Dein Reich ist mir immer heilig gewesen, und ich habe treu zu Russland gestanden, wenn es in schwerer Bedrängnis war, besonders in seinem letzten Kriege.»

Sein ungehörter Appell: «Der Friede Europas kann von Dir noch jetzt erhalten werden, wenn Russland sich entschließt, die militärischen Maßregeln einzustellen, die Deutschland und Österreich-Ungarn bedrohen.»

