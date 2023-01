Lützerath: Greta nervt die Polizei

Ist sie gekommen, um zu bleiben? Greta Thunberg kann sich offenbar nicht von Lützerath trennen. Nun musste sie die Polizei sogar in Gewahrsam nehmen. Im Dossier „Die Klima-Psychotiker“ der Januar-Ausgabe von COMPACT zeichnen wir ein aufschlussreiches Psychogramm von Thunberg und ihren irren Anhängern. Hier mehr erfahren.

Greta bleibt in „Mordor“. So nannte die schwedische Klima-Göre kürzlich das Braunkohlerevier bei Lützerath. Mordor ist das Reich des Bösen aus Tolkiens Trilogie „Herr der Ringe“. Doch warum kehrt Thunberg nicht langsam mal heim ins Auenland? Stattdessen geht die 20-Jährige der deutschen Polizei jetzt täglich auf die Nerven.

Erst gestern schloss sich die passionierte Schulschwänzerin einer Gruppe von etwa 100 Leuten an, die an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Garzweiler herumlungerten. Einem Bericht der Welt zufolge hatten sich diese sogenannten Klimaaktivisten zuvor aus einer Demonstration bei Lützerath herausgelöst. Die Polizei löste die illegale Versammlung auf und musste dabei sogar Schlagstöcke und Tränengas einsetzen.

Da darf Klima-Ikone Greta natürlich nicht fehlen. Die Welt über die Klimaterroristen:

„Wie Fotoaufnahmen zeigen, wurde sie {Greta Thunberg} später von Beamten weggetragen. Ein DPA-Fotograf beobachtete, dass Thunberg von drei Polizisten nach gut 50 Metern abgesetzt worden sei, um eine Personenkontrolle durchzuführen. Die Gruppe wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen.“

Eine Polizeisprecherin erklärte dazu gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: Um eine Festnahme im juristischen Sinne habe es sich nicht gehandelt. Es sei lediglich um Personenfeststellungen gegangen. Ein Fotograf der Agentur Reuters sah dann, wie Thunberg allein in einem Polizeibus saß. Sie grinste wie ein Honigkuchenpferd in seine Kamera. Nach der Aufnahme der Personalien wurde Greta laut Polizei wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Schon am vergangenen Sonntag – einen Tag nach der Großdemo in Lützerath – hatte Greta einen skurrilen Auftritt in „Mordor“ hingelegt. Der Sender NTV berichtete:

„Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist am Sonntagnachmittag noch einmal überraschend an der Kante des Braunkohletagebaus bei Lützerath aufgetaucht. Die 20-Jährige hatte an einer Spontan-Demo teilgenommen und mit anderen Klimaaktivisten gesungen und getanzt. Sie war dick eingepackt mit Mütze und Kapuzenjacke. Ein Polizeisprecher sagte, Thunberg habe kurzzeitig auf einem Wall an der Tagebaukante gesessen. Polizisten hätten sie zu ihrer eigenen Sicherheit aufgefordert, den Wall zu verlassen. Als sie dem nicht nachgekommen sei, hätten die Beamten sie einige Schritte weiter weg getragen.“

Das Entfernen von Nerv-Greta sei Selbiges sei „harmonisch verlaufen“, zeigte sich NTV beruhigt. Anschließend sei die schwedische Klima-Göre wieder „ihrer Wege gegangen“.

