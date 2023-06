Entscheidung in Sonneberg: COMPACT mit Livestream

Vor der entscheidenden Stichwahl um das Amt des Landrats im thüringischen Landkreis Sonneberg wird die Panik vor einem AfD-Erfolg bei den etablierten Parteien immer größer. Patrioten werden häufig zur Zielscheibe von gewalttätigen Angriffen sowie von untergriffigen Attacken durch die etablierten Medien. Erfahren Sie mehr über den Krieg gegen Rechts in unserem aus drei hochinformativen Heften bestehenden COMPACT-Paket Krieg gegen Rechts – nur 9,99 € statt 15,40 €. Hier mehr erfahren.



Es geht um viel am kommenden Sonntag in Sonneberg. Vordergründig steht möglicherweise „nur“ ein Wechsel im Landratsamt von Sonneberg an. Doch dieser Wechsel hätte es in sich und wäre von gewaltiger symbolischer Bedeutung für das ganze Land. Sollte der AfD-Bewerber Robert Sesselmann nämlich gewinnen, dann hätte die patriotische Partei erstmals in einer gesamten Region ihre Mehrheitsfähigkeit bewiesen.

Wird Sonneberg zum Fanal?

Das galt bislang als ausgeschlossen. Im Falle von Stichwahlen, bei denen auch ein patriotischer Bewerber zur Auswahl stand, bildeten die etablierten Parteien stets eine Einheitsfront und verhinderten so, dass der Bewerber einer patriotischen Partei zum Oberbürgermeister oder zum Landrat gewählt wurde.

Im Landkreis Sonneberg bestehen gute Chancen, dass dieses böse Spiel diesmal anders läuft. Hier hätte es für den AfD-Bewerber Robert Sesselmann fast schon in der ersten Runde zur absoluten Mehrheit gereicht. Der AfD-Bewerber erhielt hier 46,7 Prozent der Stimmen und lag damit glatte elf Prozentpunkte vor seinem CDU-Konkurrenten Jürgen Köpper, der am kommenden Sonntag sein Konkurrent in der Stichwahl sein wird.

Nun ist bei den Medien und den etablierten Parteien eine regelrechte Panik ausgebrochen. Kein Mittel gegen die AfD ist unfein genug, um kurz vor dem Wahltag doch noch das gewünschte Ergebnis zu erzwingen.

Verbotsdebatte: Ein alter Hut

So forderte die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär in einem vor zwei Tagen veröffentlichten Interview mit dem Spiegel ein AfD-Verbot. Sie äußerte:

„Wenn man die Partei verbieten könnte, wenn das so einfach wäre, würde ich das natürlich machen.“

So einfach ist das natürlich nicht. Dennoch dürften sich in den kommenden Wochen immer wieder mehr oder weniger prominente Politiker mit Verbotsforderungen gegen die AfD aus dem Fenster lehnen. Die Verbotsdrohung zählt schon seit Jahrzehnten zu den probatesten Mitteln der etablierten Politik, um erstarkenden Rechtsparteien den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Schon in den 60er Jahren gab es beispielsweise aufgeregte Debatten über ein Verbot der NPD, nachdem diese in fast alle westdeutschen Landtage eingezogen war. Zur tatsächlichen Einleitung eines Verbotsverfahrens gegen die Partei kam es dann allerdings erst über 30 Jahre später. Gerade die zwei gescheiterten NPD-Verbotsverfahren zeigen aber auch, mit welchen juristischen Unwägbarkeiten die Einleitung eines solchen Verfahrens für die Antragsteller verbunden ist.

Heiße Luft und perfide Durchstecherei

Teile der Politik scheinen aus diesem Debakel aber nichts gelernt zu haben. So brachte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) schon im November 2020 als Vorsitzender der Innenministerkonferenz ein AfD-Verbot ins Spiel. Von solchen Stimmen sollte sich niemand irre machen lassen, sie dienen in erster Linie der Verunsicherung der Wähler.

Absehbar war auch, dass man in den letzten Tagen vor der Wahl versuchen würde, den AfD-Landratskandidaten Robert Sesselmann anzuschießen. Genau das ist nun geschehen. Gestern meldete die Bild-Zeitung aufgeregt polizeiliche Ermittlungen gegen den AfD-Landratskandidaten Robert Sesselmann. Dieser soll einen für die CDU tätigen Werbeagentur-Mitarbeiter beim Anbringen von Plakaten gestört haben. Zuvor soll diese Werbeagentur-Mitarbeiter aber seinerseits AfD-Plakate verdreht und unleserlich gemacht haben.

COMPACT sendet Livestream

Auch hier handelt es sich bloß um etwas heiße Luft, um in den letzten Tagen vor der Wahl noch etwas Stimmung gegen den AfD-Kandidaten zu machen. Es handelt sich ja ausdrücklich bloß um polizeiliche Ermittlungen, nicht um staatsanwaltliche Ermittlungen oder die Einleitung eines Verfahrens.

Der bisher perfideste Versuch, einen AfD-Erfolg in Sonneberg zu verhindern, wurde vorgestern gestartet. Aufgeregt berichtete die Bild-Zeitung über eine Hausdurchsuchung bei Björn Höcke in Bornhagen (Landkreis Eichsfeld). Diese liegt aber zum einen schon länger als ein halbes Jahr zurück, zum anderen richtete sie sich gegen den 15jährigen Sohn Höckes (COMPACT Online berichtete hier). Anlass war ein Bagatelldelikt, was die Bild-Zeitung aber nicht daran hinderte, auf schändlichste Art und Weise alle Schutzvorschriften des Jugendstrafrechts zu brechen. Eine Schande ist auch das Verhalten derjenigen Personen in den staatlichen Behörden, die die sensiblen Daten an die Medien durchgestochen haben.

Das alles zeigt zusammengenommen aber nur, wie tief die Angst vor einem möglichen AfD-Erfolg am Sonntag sitzt. COMPACT-TV berichtet deshalb am Sonntag ab 17 Uhr 30 in einem Livestream über die Ereignisse in Sonneberg. Seien auch Sie dabei, wenn möglicherweise Geschichte geschrieben wird. Schalten Sie sich auch rechtzeitig auf unserem Youtube-Kanal zu, damit sie nicht verpassen, wie Geschichte geschrieben wird!

