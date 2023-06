Jewgeni Prigoschin: Erst Putins Joker, dann sein Gegner

Wagner-Chef Prigoschin soll nun ins belarusische Exil gehen. Doch wer ist der Mann, der die Welt einen Tag lang in Aufregung versetzte? Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine sowie knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.



_ von Kai-Uwe Reiter

Der Krieg im Donbass bietet schon seit einigen Monaten ein eigenartiges Bild. Nach der ukrainischen Gegenoffensive im September 2022, die maßgeblich zusammen mit westlichen Militärs geplant wurde, hatte sich an weiten Teilen der rund 1.200 Kilometer langen Front eine Art Pattsituation eingestellt.

Die russische Seite zog im Rahmen einer Teilmobilisierung rund 300.000 Reservisten ein, die mittlerweile ausgebildet sind und zur Stabilisierung der Front eingesetzt werden. Von russischen Fortschritten wurde aber seit Monaten fast nur noch im Zusammenhang mit der Wagner-Söldnertruppe berichtet. Ihr Chef Jewgeni Prigoschin sorgt immer wieder für Schlagzeilen.

An der Seite von Dmitri Utkin

Ihren ersten Einsatz hatten die Wagner-Söldner im Donbass. Die private Sicherheits- und Militärorganisation Gruppe Wagner wurde 2014 offiziell gegründet, um prorussische Kämpfer in der Ostukraine zu unterstützen. Die „Musikanten“ – so nennen sie sich selbst und spielen damit auf den Komponisten an, der zum Namenspatron der Gruppe wurde – halfen dort, lokale Verwaltungen unter Kontrolle zu bringen, Munitionsdepots in Besitz zu nehmen und die ukrainische Armee, so gut es ging, auf Distanz zu halten.

Auch an der derzeitigen sogenannten Spezialoperation im Donbass sind die Wagner-Söldner seit Februar 2022, also von Anfang an, beteiligt. Ihr Auftrag war durchaus auch, die Kampfmoral in den regulären russischen Einheiten aufzupäppeln. Prigoschins Leute bilden eine Elitetruppe, die ohne Rücksicht auf Verluste – auch eigene – kämpft.

Ihre Gründung ist außer mit Prigoschin noch mit Dmitri Utkin verbunden. Bis 2013 diente der heute 52-Jährige im Militärgeheimdienst GRU, kämpfte dann mit dem sogenannten Slawischen Korps an der Seite der Assad-Regierung gegen die islamistischen Terroristen und formierte aus den Resten dieses Korps die Gruppe Wagner. Den Namen wählte er, weil er eine Vorliebe für den Deutschen hat. 2016 wurde er als „Held des Vaterlandes“ ausgezeichnet.

Prigoschin ist ein russischer Oligarch. Über sein früheres Leben ist nicht viel bekannt. Wegen Diebstahls und Raubs saß er neun Jahre im Gefängnis. Anschließend versuchte er sich in der Gastronomie und betrieb Restaurants in Sankt Petersburg, in den 1990er Jahren machte er außerdem Geschäfte in der Glücksspielszene. Schon damals sollen erste Kontakte zum heutigen Kremlchef Wladimir Putin entstanden sein, der ebenfalls aus Sankt Petersburg stammt. Im Jahr 2000 expandierte Prigoschin und baute eine Kette von Schnellrestaurants auf – allerdings scheiterte das Projekt.

Putins Koch seit 2001

2001 soll er Putin und den damaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac verköstigt haben. Das Essen sei so schmackhaft gewesen, dass Prigoschin einen bleibenden Eindruck bei seinem Präsidenten hinterlassen habe. In der Folge konnte er zahlreiche Aufträge an Land ziehen, zum Beispiel die Bewirtung von Schulen und Kindergärten sowie die Versorgung der russischen Streitkräfte. Er durfte Staatsbankette ausrichten. Seitdem hat er seinen Ruf als „Putins Koch“ weg.

Dank seiner guten Verbindungen zum Kremlchef stieg Prigoschin in der Hackordnung des Moskauer Machtapparats auf. Zusammen mit Utkin plante er schon ab 2012 den Aufbau der Gruppe Wagner und war auch mit diesem zusammen in Syrien an der Front. Zunächst war unklar, dass Prigoschin und nicht Utkin ihr Kopf ist – das ist erst seit der Eskalation in der Ukraine 2022 offensichtlich.

Laut dem britischen Geheimdienst hat die Gruppe zuletzt einen beträchtlichen Anteil der Kampfstärke Russlands ausgemacht. Im Sommer 2022 konnten Prigoschins Kämpfer die Donbass-Städte Sewerodonezk und Lysytschansk einnehmen. Bis zu 50.000 Soldaten sollen mittlerweile unter Vertrag stehen. Auch die Neuanwerbung betreibt Prigoschin professionell und in großem Maßstab – er rekrutiert landesweit in russischen Gefängnissen, neuerdings sogar in chinesischen. Wer ein Jahr überlebt, kann ins Zivilleben zurückkehren und sich eine neue Existenz aufbauen. Davon haben alle etwas, der Staat ebenso wie die Betroffenen selbst.

Westliche Entrüstung

Im Einsatz treten die Kämpfer der Wagner-Gruppe ohne Hoheitsabzeichen auf. Der Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder sieht darin eine klare Strategie: „Die Abstreitbarkeit der direkten Beteiligung war ein zentrales Ziel“, sagte er im Januar 2023 dem Deutschlandfunk. Dergleichen ist allerdings nichts Neues. In den USA gibt es mit nicht staatlichen Sicherheitsdienstleistern wie Academi (vormals: Blackwater) schon wesentlich länger regelrechte Privatarmeen. Die westliche Entrüstung über die klandestinen Wagner-Einsätze ist mithin pure Heuchelei.

Für westliche Beobachter ist das Tauziehen hinter den Mauern des Kremls schwer durchschaubar. Kaum von der Hand zu weisen ist aber, dass Prigoschin nicht nur mächtige Freunde hat, sondern auch jede Menge Gegner. Er greift sie regelmäßig und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen in polternden Videobotschaften an, wobei er sie offen entweder als Saboteure, Dilettanten oder Vaterlandsverräter bezeichnet. Damit liegt er vermutlich nicht einmal falsch, denn er beschwert sich nicht ohne Grund immer wieder über chronischen Munitionsmangel, der bei seiner Truppe zu schweren Verlusten führe. Er drohte in der Vergangenheit mehrfach damit, eroberte Gebiete wieder zu räumen.

Der Wagner-Chef hat zudem immer wieder vor aktiven Einflussagenten des westlichen Tiefen Staates gewarnt, die die alten Pläne, Russland von innen heraus zu zerstören, keineswegs begraben hätten.

