COMPACT-TV mit neuem Zuschauerrekord

Mit der wahnsinnigen Reichweite, die seit Mai immer weiter explodiert, kann COMPACT-TV ein deutsches Wunder möglich machen – wir rütteln die Menschen auf wie kein zweites Alternativmedium. Der Sturz des Ampel-Regimes ist möglich! Helfen Sie uns mit einer Spende, damit wir weiter in der Offensive bleiben und wachsen können!

COMPACT-TV hat seit der Programmumstellung Anfang Mai seine Zuschauerzahlen weiter exponentiell gesteigert. Laut Zählung von YouTube erreichen wir seit Kurzem 100.000 Menschen PRO TAG allein auf YouTube, plus weitere 25.000 über andere Portale. Dazu kommen 357.000 PRO TAG auf unseren TikTok-Kanälen, die erst Ende Mai gestartet wurden. Summe summarum stehen wir damit bei knapp einer halben Million Zuschauer, Tag für Tag.

Zum Vergleich: Vor der Programmumstellung, im April 2023, erreichten wir im Schnitt 25.000 Menschen pro Tag auf YouTube – und auf TikTok waren wir gar nicht vertreten.

Diese Zahlen schafft im Bereich der deutschen Alternativmedien höchstens noch „Achtung Reichelt!“ – doch der frühere Bild-Chef hat trotz oft sehr guter Inhalte seine eigene Agenda, will die CDU wieder nach vorne bringen und ist anti-Russland.

Mit dieser Verbreitung ist es COMPACT-TV möglich, tatsächlich „Meinung zu machen“ – also die Mehrheiten in Deutschland zu beeinflussen: patriotisch, freiheitlich, friedensorientiert. Holen wir uns unser Land zurück, stürzen wir die volksfeindliche Ampel-Regierung, Habeck und Co. vor Gericht – daran arbeiten wir. Die Rolle der vierten Gewalt im Staat, des Wächters der Demokratie, die vor 1990 der „Spiegel“ gespielt hat, hat COMPACT übernommen.

Nur einen Schönheitsfehler hat die Sache: Unser immer aufwändigeres Programm – wir senden seit Mai im Schnitt zwei Mal pro Tag und sind auch am Wochenende für Sie da, wir leisten uns einen Korrespondenten in Moskau und einen in Spanien – können wir nicht mit Klicks finanzieren. Unsere Filme sind ja alle kostenlos, wir haben übers Internet keine Einnahmen! Aber unsere zwölf TV-Mitarbeiter müssen bezahlt werden, wir haben eine teure Studiomiete, neue Geräte werden angeschafft, bei einem Außeneinsatz wie heute zur Stichwahl in Sonneberg fallen Fahrt- und Hotelkosten an: Das reißt ein Riesenloch in unsere Kasse.

Bitte helfen Sie uns, dieses Loch zu schließen! Wenn Sie unsere Arbeit gut finden: Unterstützen Sie uns mit einer Spende! Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Die beste Unterstützung ist ein Dauerauftrag.

Vielen Dank! Ihr Jürgen Elsässer