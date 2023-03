Elsässers Kriegstagebuch: Radioaktive Munition im Einsatz

An der Front scheint es derzeit keinen klaren Favoriten zu geben, also haben sich die Briten entschlossen, neben Panzern nun auch Uran-Munition an Kiew zu liefern. Derweil spricht mittlerweile nicht nur alles dafür, dass die USA tatsächlich an der Sprengung von Nordstream2 beteiligt waren, sondern, dass Kanzler Scholz nun zu 100% im Bilde ist und an der Vertuschung beteiligt sein könnte. In den folgenden sechseinhalb Minuten fassen wir die vergangenen Tage zusammen.

0:07 – Briten liefern radioaktive Munition an Kiew!

2:35 – Kriegsspezifische Kurzmeldungen

3:48 – Nord Stream: Hersh beschuldigt Kanzler Scholz

