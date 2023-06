EILT: Putschversuch der Wagner-Truppe

Wagner-Truppe im Aufstand: Wagner -Truppen besetzen heute früh Rüstow am Don. Putin richtet dramatischen Appell an die Nation (Video ganz unten im Beitrag).

Wagner-Chef Prigoschin behauptet, die russ-Armee habe Wagner-Truppen beschossen, und er will nun den Kopf von Verteidigungsminister Schoigu. Und das ist die offizielle Nachricht vom russ. Verteidigungsministerium. gestern 20:48: „Alle im Namen von E. Prigoschiin in sozialen Netzwerken verbreiteten Nachrichten und Videobilder über den angeblichen „Angriff des RF-Verteidigungsministeriums auf die rückwärtigen Lager des PMC Wagner“ entsprechen nicht der Realität und stellen eine informative Provokation dar.“

Der Kreml bewertet Prigoschins Vorgehen als offene Meuterei: Generalstaatsanwalt erhebt Anklage gegen Prigoschin wegen bewaffneten Aufstands. Wagner-Zentrale in Petersburg von Polizei besetzt, Razzia. Kreml sagt, das von Prigoschin gezeigte Video über einen Angriff russischer Truppen auf Wagner-Einheiten sei eine Fälschung. „Bild“ behauptet erste Zusammenstöße zwischen Wagner-Einheiten und russischen Militäreinheiten bei Woronesch.

Generäle, die bisher Prigoschin unterstützt haben, wenden sich in Videobotschaften von ihm ab. „Verrat“, „Stoß in den Rücken des Vaterlandes“, „Verbrechen“: Putin verurteilt in der Live-Ansprache von heute früh den „bewaffneten Putsch“ der Wagner-Truppe und kündigt Vernichtung der Putschisten an.