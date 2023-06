Söldner-Chef Prigoschin angeblich schon in Woronesch

Zitat des Tages: „Söldner-Chef Prigoschin kündigt den Einmarsch in die russische Stadt Rostow am Don an, wenig später sind seine Soldaten bereits dort. Der Wagner-Anführer fordert die Auslieferung von Verteidigungsminister Schoigu. Berichten zufolge sollen die Söldner sogar bereits in Woronesch die Kontrolle übernommen haben.“ (N-TV)

„Jewgeni Prigoschin und seine private Wagner-Söldnertruppe sind inzwischen ein gewichtiger Faktor der russischen Politik. Doch es gibt erhebliche Spannungen mit dem Verteidigungsministerium.“ (COMPACT-Magazin)