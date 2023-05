Dreharbeiten als Beschwörung Luzifers

Zum Tod des Filmregisseurs Kenneth Anger. Der Aleister-Crowley-Adept schlug in den 1960ern eine Brücke zwischen Underground- und Popkultur. Mehr über Anger und den okkulten Untergrund im Film- und Musikbusiness lesen Sie in der COMPACT-Ausgabe „Geheimakte Beatles“. Die dunkle Seite der Pop-Titanen. Hier mehr erfahren.

Sein Name ist ein Synonym für Underground. Nicht einen Kommerzfilm hat er im Lauf seines langen Lebens erstellt. Kenneth Angers halluzinatives Kino entstand auf Schmalfilm und 16-mm-Format. Gedreht wurde in Garagen, Hinterhöfen, in der ägyptischen Wüste oder im Garten von Versailles.

Filmemachen, das war für Anger ein großes Beschwörungsritual. Beschworen werden sollte Luzifer, den der Crowley-Anhänger jedoch nicht als Teufelsgestalt, sondern als Lichtbringer begriff. Er ist der unsichtbare Star seiner Filme. Diese Kurzstreifen (keiner ist länger als 40 Minuten) sind eine Antizipation moderner Videoclips: Assoziative Träume, dunkle Orgasmen, Höllenfahrten.

Da ist der Kultfilm „Scorpio Rising“ (1964) über eine Motorradgang in Brooklyn. Anger zeigt, wie die Biker ihr Gefährt als Fetisch verehren, ihre Kollektiv-Ekstasen (mit Assoziationen zu Jesus und faschistischen Massenaufläufen), ihren seelischen Brand, den Temporausch und den finalen Unfalltod. Ein tabuloser Clip über den totalen Trip. Gepflastert mit mythologischen Symbolen, dazu der Sound von Elvis Presley, Ricky Nelson, Ray Charles und Little Peggy March.

Stars oder Schauspieler verwendete er nicht. Schließlich gab es in Angers Filmkosmos keine Charaktere. Seine Figuren waren vielmehr Allegorien, Priester, Teilnehmer eines Rituals, Hieroglyphen. In dem Frühwerk „The Inauguration of the Pleasure-Dome“ (1954) strahlt die Schriftstellerin Anais Nin als Mondgöttin. Nein, ohne Angers Vorarbeit wären moderne Abgrund-Klassiker wie David Lynchs „Blue Velvet“ (1987) schlicht unmöglich.

Angeblich soll er 1965 eine Version des Romans „Die Geschichte der O“ gedreht, aber mit Rücksicht auf die Hauptdarstellerin – Tochter einer Pariser Upper-Class-Familie – nie veröffentlicht haben. Lediglich ein paar Standfotos kursieren. Bis heute ist umstritten, ob der Film tatsächlich existiert. Denn Anger liebte das Erfinden und Streuen von Mythen und Gerüchten.

Davon lebt auch sein Klatsch-Klassiker „Hollywood Babylon“ (1959), der Skandale und Skandälchen der Traumfabrik in zwei dicken Bänden kompiliert. Der aktuelle Blockbuster „Babylon“ (2021) ist deutlich von dem Buch inspiriert.

Schon zweimal hat Kenneth Anger sein Ableben publiziert. Vor Jahrzehnten schaltete er eine Fake-Todesanzeige und zu Beginn der 2010er prophezeite er sein baldiges Sterben aufgrund von Prostatakrebs. Jetzt meldete seine Agentur den tatsächlichen Tod des 96-Jährigen.

