Die Mahnung Stalingrad

Vor 80 Jahren kapitulierte die 6. Armee. Gegen das „Feindbild Russland“ war sie nach Osten gezogen – auf ihren Spuren rollen heute wieder deutsche Panzer, um Russen zu töten. Wer stoppt den Wahnsinn?

Tief im kollektiven Gedächtnis von uns Deutschen rumoren einige Wörter, die wir nicht vergessen können, und zu diesen Wörtern gehört Stalingrad. Als unsere Väter oder Großväter Schnee gefressen und Blut gekotzt haben, weil sie sich nicht ergeben durften.

Im Kessel

Nach dem deutschen Angriff auf Stalingrad – heute: Wolgograd – im Spätsommer 1942 bejubelte die NS-Propaganda erste Erfolge und sprach voreilig von der Eroberung der Stadt. Doch nach einer Gegenoffensive im November („Operation Uranus“) wurden bis zu 300.000 Soldaten der Wehrmacht und ihrer Verbündeten von der Roten Armee eingekesselt. Obwohl die Lage der vom Nachschub fast abgeschnittenenen und deswegen nur unzureichend versorgten Soldaten im Kessel aussichtslos war, bestand Hitler auf einer Fortführung der verlustreichen Kämpfe.

Die meisten Soldaten stellten Ende Januar/Anfang Februar 1943, heute vor 80 Jahren, zum Teil auf Befehl, zum Teil aus Material- und Nahrungsmangel die Kampfhandlungen ein und gingen in Kriegsgefangenschaft, ohne dass es zu einer offiziellen Kapitulation kam. Von den rund 110.000 Soldaten der Wehrmacht und verbündeter Truppen kehrten nur wenige tausend nach Deutschland zurück. Im Verlauf der Kämpfe um die Stadt kamen über 700.000 Menschen ums Leben, die meisten davon Soldaten der Roten Armee.

Vom Saulus zum Paulus

Friedrich Paulus, Befehlshaber der geschlagenen 6. Armee, geriet in sowjetische Gefangenschaft. Er war von Hitler enttäuscht, weigerte sich aber zunächst, dem Nationalkommitee Freies Deutschland, einer Organisation deutscher Überläufer, beizutreten. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie änderte er seine Position und unterschrieb am 8. August 1944 einen Appell an das deutsche Volk, sich von Hitler loszusagen, und bot Stalin sogar die Aufstellung deutscher Verbände an, die an der Seite der Sowjets gegen die Nazis kämpfen sollten.

Die Schlacht um Stalingrad war der Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges und wird für immer im kollektiven Gedächtnis bleiben: Als Ausdruck von Verbrechertum und Wahnsinn in der NS-Führung, Russland vernichten zu wollen, anstatt den Riesen im Osten als Partner zu gewinnen.

Heute stellt sich eine simple Frage: Soll sich dieser Wahnsinn wiederholen? Sollen wieder Deutsche zwischen Wolga und Don in einem sinnlosen Schlachten ihr Leben lassen? Unsere eigenen Opfer mahnen uns zum Frieden – und ebenso die der anderen Seite. 27 Millionen Russen starben unter der deutschen Kriegsmaschine, sagt die offizielle Statistik Moskaus. Rechnen wir nicht herzlos an dieser Zahl herum, sondern erkennen wir den Kern der Tragödie: Die Russen waren es, die den furchtbarsten Blutzoll aller Völker zu zahlen hatten, in weitaus größerem Umfang als die Juden. Während man aber in Israel bis heute noch sogenannte Wiedergutmachung in Form von Geld und atomwaffenfähigen U-Booten von uns will, haben die Russen früh verziehen. Selbst Stalin hat die Kollektivschuld abgelehnt: „Die Hitlers kommen und gehen, das deutsche Volk bleibt bestehen.“ So drückend die politischen Fesseln der sowjetischen Besatzung waren, so sehr bemühten sich die Kommunisten um die Förderung der deutschen Kultur. Die DDR wurde nie so russifiziert, wie die Bundesrepublik amerikanisiert.

Ami go home!

Aber wir müssen doch die Freiheit verteidigen, rufen an dieser Stelle die Amerika-Freunde dazwischen. Sie täuschen darüber hinweg, dass sich die Konstellation des Kalten Krieges umgedreht hat: Heute sind die Wiedergänger von Stalin und Breschnew nicht in Moskau zu finden, sondern in Brüssel – dort residiert das Politbüro mit den allmächtigen Kommissaren. Je mehr sich Westeuropa entchristianisiert, desto mehr findet das Dritte Rom wieder zum Glauben. Der Kampf gegen die Familie und die sexuelle Umerziehung wird in der EU unter dem Titel Gender Mainstream in einem Maße betrieben, wie es nicht einmal im Frühbolschewismus der Fall war. Und der staatlich verkrüppelte Antifaschismus ist unter Merkel und Ampel ein schlimmerer Feind für die Meinungsfreiheit geworden als unter Erich Honecker. Mit anderen Worten: Russland ist zwar keine lupenreine Demokratie – aber dort herrscht mehr Pluralismus als in US-Kolonien wie der BRD.

Jeder anständige Deutsche hat folglich die Pflicht, der Kriegshetze gegen Putin zu widerstehen und zu widersprechen. Der Krieg gegen unseren Nachbarn im Osten liegt nicht in unserem und auch nicht im europäischen Interesse, sondern dient nur der angloamerikanischen Macht. Dass diese zur Bemäntelung ihrer Ziele von der Verteidigung der Freiheit schwafelt, ist ein durchsichtiger Trick, den man auch ohne Doktortitel durchschauen kann. Wenn Washington und London von Menschenrechten sprechen, geht es in Wirklichkeit um Schürfrechte. Sie wollen bis zum letzten Ukrainer für die Bodenschätze im Donbass kämpfen.

Im übrigen: Wenn Sie beim Thema Russland unsicher sind, holen Sie sich nicht Rat bei den Medien. Sprechen Sie lieber mit Ihrem Papa oder Opa über Stalingrad, und hören Sie dann in sich hinein. Was sagt Ihre innere Stimme?

Feindbild Russland

Mit dem Feindbild Russland trommeln die Angelsachsen seit 150 Jahren – seit dem Krimkrieg – gegen das Riesenreich im Osten; dazu rissen sie auch die Deutschen aus ihrer seit Bismarck guten Beziehung mit Moskau heraus und warfen sie als Kanonenfutter an die Ostfront. Die Stereotype der Hasspropaganda blieben dieselben, egal ob im Kreml ein Zar oder ein Stalin oder ein Gorbatschow oder ein Putin regierte. Es ist ein geostrategischer Hass mit deutlich rassistischer Färbung gegen die sogenannten „slawischen Untermenschen“.

Wer mehr über diesen ewigen Feldzug gegn das „Feindbild Russland“ finden will, findet in unserer gleichnamigen Sonderausgabe genügend Stoff zum Nachdenken. Inhaltsübersicht:

Feindbild Putin

Ein Partner für Deutschland: Was Putin uns zu bieten hat

Der dünne Libertäre: Marktwirtschaft in Russland

Wer zwang Hitler, Stalin anzugreifen? Putin als Geschichtsrevisionist

Die Kutusow-Strategie: Putins Außenpolitik 2000 bis 2021

Die Putin-Doktrin: Die offensive Wende Putins 2022

Der Schwulenfeind. Echt? Zu den Jugendschutzgesetzen

Kampf um die Ukraine

Zwischen Ost und West: Geschichte der Ukraine bis 1914

Stalins Hungerverbrechen: Das Leid der Zwangskollektivierung

«Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf diese Gefahr zu reagieren» O-Ton: Die entscheidende Rede Wladimir Putins

«Wir bekamen Befehl, auf beide Seiten zu schießen» Zum Maidan-Massaker im Februar 2014

Selbstbestimmungsrecht und Grenzen: K. A. Schachtschneider über die Krim-Frage

Der gemeuchelte Frieden: Anfang und Ende des Minsker Abkommens

Angriffspläne gegen Russland

«Russland muss umzingelt werden» Angloamerikanische Politik seit 1750

«Häfen und Städte ausradieren» Die Atombombenpläne der USA

Gebrochene Versprechen: Die NATO-Osterweiterung

Eine Kette von Enttäuschungen: O-Ton W. Putin vom Dezember 2021

Mit freundlicher Hilfe von George Soros: Die Farbenrevolutionen

Stolperdraht und Würgeschlinge: So trainiert die NATO für den Krieg

Spiel mit dem Feuer: Die Aufrüstung der Ukraine

Moskaus neue Welt

Das neue Blocksystem: Ukraine, Russland und die Bipolarität

«Nationale Souveränität ist keine heilige Kuh» Alexander Dugin zur Großraumpolitik

Der gefährliche Freund: Tianxia – China als Welthegemon