Der große Nibelungen-Comic: Das erwartet Sie

Die Comic-Adaption von Wagners „Ring des Nibelungen" kommt bei vielen unserer Leser und Unterstützer gut an. Der Tenor: So wird deutsche Kultur auf zeitgemäße, aber nicht zeitgeistgemäße Weise vermittelt. Nachfolgend einige Zuschriften.

◾️ „Ich habe mir den Nibelungen-Comic bei Ihnen im Shop bestellt. Das bereue ich nicht. Durch die Lektüre ist mir noch klarer geworden, woher Tolkien die Motive für seinen Herr der Ringe genommen hat. Das ist ja unübersehbar: Der Zwerg Alberich diente als Vorlage für das Gollum, dann das Schmieden des Rings, Gandalf als Wiedergänger Wotans, der Drache, der einen Schatz bewacht, die Benennung der Schwerter, die Tarnkappe und vieles mehr. Danke für den Tipp!“ (B. Lorenz via E-Mail)

◾️ „Erstmal Danke an den COMACT-Shop: Hatte mir den Nibelungen-Comic vor Kurzem bestellt. Kam heute an. Ich hab mich aber erstmal für die Neuauflage von Wisnewskis Titanic-Attentat entschieden. Trotzdem hab ich Der Ring des Nibelungen schon mal durchgeblättert und die Zeichnungen betrachtet. Wirklich sehenswert! Und allein schon so wird klar, woher Tolkien mit seinem Herr der Ringe einen Teil der Ideen hatte. Ich freue mich jetzt schon auf die Lektüre. Mir sind jedenfalls über 400 Seiten Comic lieber als circa 16 Stunden Oper… Auf alle Fälle empfehlenswert – allein schon wegen der großartigen grafischen Umsetzung!“ (Josewski via Website-Kommentar)

◾️ „Ein wirklich wunderschön gestaltetes Buch, das uns die alte Saga um den Schatz der Nibelungen in vorzüglicher Ausstattung näherbringt. Die Geschichte voller listiger Intrigen und blutiger Morde, begangen von Göttern, Riesen, Zwergen und Menschen gleichermaßen, wird in herausragenden Bildern und mit einem neuzeitlichen Text sehr unterhaltsam erzählt. Unbedingt ansehen und staunen!“ (W. Langgaesser via E-Mail)

◾️ „Alte nordische und germanische Mythologie ist schon ein schönes Thema Geschichte, da es ja eine Hochkultur war. Es gibt schöne Literatur sowie Musik zu diesem Thema Schöpfergeist. Die Auswahl ist verdammt groß und bietet niveauvolle Unterhaltung auch zum angemessenen Volkspreis. Es ist alles besser als die Glotze, wo Tatsachen nur halbherzig oder ganz verdreht dargestellt werden.

Als Literatur ist die Edda empfehlenswert, aber auch Schwarze Sonne – Göttliches Licht der Erkenntnis. Wer bei Schwarze Sonne nur auf 1933 und Heinrich Himmler tippt, liegt völlig falsch. Es wurde wohl schon Jahrhunderte vorher behandelt – die alte mystische Sonne. (…)

Nun zum musikalischen Teil, was auch die jüngere Gesellschaft mehr anspricht: aus Skandinavien sind Bathory und Burzum die besten Black-Metal beziehungsweise Pagan-Metal-Gruppen. Hierzulande bei uns sind es Absurd und Halgadom. Gerade die musikalische Qualität und Textinhalte stehen keiner Kommerzband in nichts nach oder sind noch besser.“ (Möller via Website-Kommentar)

◾️ „Als Wagner-Fan war ich zunächst etwas skeptisch: Kann man den monumentalen Ring des Nibelungen zwischen zwei Buchdeckel packen, und dann auch noch als Comic? Die Skepsis war aber schnell verflogen, als ich angefangen habe, diesen dickleibigen Band zu lesen. Was P. Craig Russell vorgelegt hat, ist ein echtes Meisterwerk. Vergesst Donald Duck, Batman und Marvel! Russells Ring-Adaption ist tausendmal besser!“ (T. Jürgensen via E-Mail)

