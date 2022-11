Nukleare Phantasien der BRD. An unseren Grenzen grollt der russische Bär, und Donald Trump will uns nicht beistehen – deshalb braucht Deutschland eigene Atomwaffen. So lässt sich eine brandgefährliche Debatte bilanzieren, die seit einigen Wochen im Establishment geführt wird. _ von Jürgen Elsässer Seit seiner ersten Sendung im Jahre 1961 zählte das ARD-Magazin Panorama zu den medialen Verstärkern der Friedensbewegung. Was immer dieses Vorzeigeformat des Rotfunks innenpolitisch an kriminellem Blödsinn verzapfte – besonders berüchtigt wurde