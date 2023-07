Billige Energie: Gegen Hitze- und Kältetod

Sterben die Europäer den Hitze- oder Kältetod? Das ist umstritten. Aber laut Klimakritiker Björn Lomburg hilft in beiden Fällen: Billige Energieversorgung. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren.

Willst Du gehorsame Untertanen, dann versetze sie in Panik: Entweder Ihr folgt mir – oder Ihr sterbt. Wenn nicht an der Corona-Pest und den Atombomben des Wladimir P., dann wenigstens am Klimawandel. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nutzt dafür sogar seinen Italien-Urlaub: Überall sieht er dort Vorzeichen baldiger Pasteurisierung unseres Planeten.

Das bringt sogar die italienischen Gastgeber zum Ausrasten: Der Lover von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat Lauterbach inzwischen vorgeschlagen, „zu Hause“ zu bleiben. Allerdings passieren manchmal mediale Unfälle. Kleine Einbrüche der Empirie ins Herrschafts-Narrativ: So jammerten zwei Hipster-Ladies in dem WDR-Format Live nach neun:

Im Studio-Team sei man sich einig, „Sommer geht anders“. Weil das Wetter „nass“ und „kühl“ wäre, sei die Fahrradfahrt ins Studio „ein kleines Abenteuer“ gewesen. Außerdem habe man auf dem Nebelhorn dreizehn Zentimeter Neuschnee gemeldet.

Das passt leider nicht zum Bild von großen heißen Stuhl, auf dem Europäer für ihre Klimasünden gegrillt werden. „Klimaleugnung im ARD Vormittagsprogramm?“ spöttelte ein Twitter-User. Viel schlimmer jedoch ist die Auswertung einer Studie des Medical Research Council of UK, Natural Environment Research Council UK, Horizon 2020 der EU und dem Joint Research Centre der EU durch Björn Lomburg.

Der klimakritische Gründer des Copenhagen Consensus Center zeigte zeigte, dass in Europa derzeit zehnmal mehr Menschen an Kälte als an Hitze sterben! Ja, was denn nun?! Allerdings, fährt Lomburg fort – und da liegt die Pointe –, ist die Lösung gegen Hitze- und Kältetote die gleiche: Billige Energie – egal, ob man damit Klimaanlagen zur Kühlung oder Heizungen zur Wärmung antreibt!

Vor allem in Einrichtungen, die Kranke und Schwache beherbergen. So berichtet Report 24 über Krankenhäuser, in denen Patienten im Winter frieren und im Sommer bei 30 Grad im eigenen Schweiß ertrinken.

Aus der Perspektive ist es gleich, wie man zum Klimawandel steht: Eine Politik, die eine Verteuerung der Energiekosten herbeiführt, ist in jedem Falle abzulehnen. Nur preiswerte Energie kann Hitze- und Kältetode verhindern. Eine Feststellung, ganz ohne Dogmen und Panikmache. Nicht radikale Ideologie, sondern das Wohl der Bürger muss im Zentrum der Politik stehen. Also das Gegenteil von dem, was die Ampelregierung derzeit anrichtet.

