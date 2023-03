Ausländische Tatverdächtige: Kriminalität explodiert

Eine große Mehrheit der Deutschen fordert, die Zuwanderung zu begrenzen. Die Politik ignoriert das. Dabei explodiert die Kriminalität. COMPACT hat ein Themen-Paket für Sie geschnürt: „Asyl. Die Flut“. Sonderausgabe und DVD zum Sonderpreis: 9,99 Euro statt 38,75 Euro! Hier mehr erfahren.

Eine aktuelle Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Allensbach bringt es an den Tag: 86 Prozent der Bundesbürger sprechen sich für Regeln und Kontrollen bei der Migration aus, etwa durch ein Zuwanderungsgesetz. Eine Mehrheit von 59 Prozent, im Osten der Republik bis zu 70 Prozent, hält es für unmöglich, weitere Fremde bei uns aufzunehmen.

Ausländerkriminalität steigt stark

Die Sorgen der Menschen sind mehr als berechtigt. Soeben hat das Innenministerium die neue Polizeiliche Kriminalstatistik für 2022 vorgelegt. Danach hat die Zahl der Straftaten in der BRD deutlich zugelegt. 5,623 Millionen Straftaten wurden im vergangenen Jahr registriert, 11,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Von etwa zwei Millionen Tatverdächtigen besaßen 783.876 keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist eine Zunahme von 22,6 Prozent gegenüber 2021. Die Zahlen fielen noch krasser aus, beachtete man die Vornamen der Tatverdächtigen und nicht allein den Pass.

Als Tatverdächtige werden in der Statistik ferner auch 310.062 Zuwanderer aufgeführt (plus 35 Prozent). Das sind Personen mit dem Aufenthaltsstatus „Asylbewerber“, „Schutzberechtigter“, „unerlaubt aufhältig“ und „geduldet“.

Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, äußerte sich gegenüber Reportern der Bild:

„Auch im Zusammenhang mit der Migrationskrise wird das Problem steigender Gewalttaten deutlich. Die Statistik spricht da eine erschreckende aber deutliche Sprache.“

Ohne Zuwanderungsbeschränkung ist keine Besserung zu erwarten. Wie dramatisch die Lage ist, verdeutlichen die nüchternen Zahlen: Zum Zeitpunkt der bundesdeutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 lebten hierzulande 5,6 Millionen Ausländer (vor allem im Westen). Heute haben wir es mit dem Vierfachen zu tun – wobei man zur Vertuschung amtlicherseits nicht mehr von Ausländern, sondern eben von Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Etwa die Hälfte davon hat bereits deutsche Pässe bekommen.

Es werden immer mehr

Und ein Ende der verheerenden Entwicklung ist nicht abzusehen. 57 Prozent der BRD-Bürger sorgen sich laut aktueller Allensbach-Umfrage, dass die Zahl der Migranten weiter ansteigen könnte und sind entsprechend beunruhigt. Mehr als 50 Prozent haben Probleme bei der Unterbringung von Ausländern mittlerweile selbst erlebt, also mit eigenen Augen gesehen.

Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes hatten 2021 bereits 27,2 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund, das entspricht 22,3 Millionen. Ein Plus von zwei Prozent oder 1,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr – das entspricht der Einwohnerzahl von München. Es brennt an allen Ecken und Enden: Osdorfer Born und Steilshoop in Hamburg, das Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main, Dortmunder Nordstadt, Düsseldorf-Garath, Duisburg-Marxloh, Essen-Altendorf, Bremen-Huchting, München-Neuperlach: Wir werden zu Fremden im eigenen Land. Die Frage nach Integration stellt sich dort schon gar nicht mehr.

Oder die Sonnenallee, eine verrufene, arabisch geprägte Meile in Berlin-Neukölln. Auch hier trugen sich zuletzt Gewaltexzesse zu. Die Neue Zürcher Zeitung:

„Die Sonnenallee ist eine Welt für sich. Fast alle Frauen tragen Kopftuch, es sind viele Männer auf der Straße, sie gehen Geschäften nach, Bargeldbündel werden übergeben. Zur bürgerlichen deutschen Gesellschaft scheint es keine Schnittstelle zu geben.“

Das Märchen der Herrschenden, ein ungebremster Zuzug von Menschen aus teils fremden Kulturkreisen mildere den Fachkräftemangel, glaubt denn auch eine Mehrheit der Deutschen nicht mehr. Zwei Drittel der von Allensbach Befragten gehen vielmehr davon aus, dass weniger gut qualifizierte Menschen zuwandern. Ganze 10 Prozent nehmen übrigens an, dass die regierende SPD in Sachen Zuwanderung gute Lösungen finden werde.

Kein Gegensteuern der Politik

Viele Deutsche registrieren diese Zustände mit Fassungslosigkeit und fragen sich, warum die Regierenden das Desaster nicht erkennen, nicht gegensteuern, sondern es immer weiter verschlimmern. Wie ist es möglich, dass die Folgen einer verfehlten Migrationspolitik verschwiegen oder tabuisiert werden, wenn sie doch so offensichtlich sind? Eigentlich kann es darauf nur eine Antwort geben: Das Chaos ist gewollt.

Und was macht Innenministerin Faeser? Sie treibt Einbürgerungserleichterungen voran. So sollen Kinder von ausländischen Staatsangehörigen automatisch den deutschen Pass erhalten, sofern zumindest ein Elternteil sich länger als fünf Jahre in Deutschland aufhält. Erwachsenen will Faeser die deutsche Staatsbürgerschaft nach fünf, unter bestimmten Umständen gar nach drei Jahren zuschanzen, bislang ist dies nach acht Jahren möglich. Auch der Weg zur Doppelstaatsangehörigkeit wird für Ausländer immer unkomplizierter.

Herrschende haben unser Land nicht aufgegeben, sie wollen ein anderes. Nur so ist der Wahnsinn zu erklären.