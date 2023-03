Corona-Lügen: Die verweigerte Aufarbeitung

Die Forderung nach Aufarbeitung der Corona-Lügen wird lauter, Politiker aber verweigern sich. In der druckfrischen April-Ausgabe des COMPACT-Magazins werden Impfschäden, Lockdown-Folgen und Polit-Versager beim Namen genannt. Hier mehr erfahren.

Bayerns CSU-Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnt vor einer Debatte um die fürchterlichen Schäden, die uns die Corona-Politik der Herrschenden eingebrockt hat. Es dürfe nicht immer nur um die Frage gehen, was schiefgelaufen sei und wer die Schuld trage. Das helfe „kein Stück weiter“, so Holetschek.

Das könnte Figuren wie dem Söder-Adlatus so passen! Sein Ziel ist es, trotz der vielen Opfer seiner Politik einfach so zur Tagesordnung überzugehen; sich sozusagen einen Freibrief für die nächste Pandemie auszustellen. Das kommt einer Verhöhnung von Lockdown-Geschädigten und Impftoten gleich.

Die Toten klagen an

In Wahrheit hatte die Corona-Politik von Holetschek, Lauterbach, Spahn und weiteren Akteuren verheerende Folgen. War im ersten Corona-Jahr 2020 in der Bundesrepublik kein Anstieg von Sterbefällen festzustellen, so änderte sich das mit Einsetzung der Massenimpfungen zum Jahresanfang 2021, und zwar mit grauenvollen Folgen.

In der April-Ausgabe des COMPACT-Magazins wird aufgearbeitet: 2020 starben in der BRD 985.571 Menschen, 2021 waren es gemäß Angaben des Statistischen Bundesamtes 1.062.732, für 2022 wird eine ähnliche Zahl geschätzt. Das sind für beide Spritzenjahre zusammen etwa 150.000 zusätzliche Tote im Vergleich zu 2020. Besonders zum Jahreswechsel explodierten die Zahlen. Selbst in den Hungerwintern 1946 und 1947 gab es weniger Tote in Deutschland.

Millionen mit Impf-Nebenwirkungen

Patientendaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liefern weitere Zahlen: Allein 2021 hatten sich 2.487.526 Patienten mit Impfnebenwirkungen in ärztliche Behandlung begeben; eine enorme Zahl, denn viele Eingeschüchterte trauten sich ja gar nicht in eine Praxis.

Aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion geht darüber hinaus hervor, dass die Zahl der Krankschreibungen nach Impfung in astronomische Höhen geschossen ist, nämlich von 5.834 im Jahre 2020 auf deutlich mehr als eine Million (1.242.847) im Jahre 2021; das ist ein Anstieg um das 213-fache.

AfD-Gesundheitspolitiker Kay-Uwe Ziegler fordert die Notbremse:

„Die Impfstoffe müssen nun umgehend zurückgerufen werden. Jede weitere Verwendung hat augenblicklich zu unterbleiben.“

Die AfD-Bundestagsfraktion legte im Dezember 2022 zudem eine Auswertung der Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) aus dem Zeitraum 2016 bis Anfang 2022 vor. Die Unterlagen umfassten die Angaben von sage und schreibe 72 Millionen Kassenpatienten, gefiltert in Bezug auf „plötzliche“ und „unerwartete“ Todesarten. Das Ergebnis: Im ersten Impfjahr 2021 schnellte die Sterblichkeit in allen diesen Kategorien im Schnitt um über 400 Prozent, in der Kategorie „plötzlich eingetretener Tod“ sogar um 1.082 Prozent nach oben.

Die Schuldigen

Es gibt hier nichts zu vergeben und nichts zu vergessen. Würde, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Meinungs- oder Versammlungsfreiheit waren Politikern keinen Pfifferling wert. Kirchen setzten auf Abstandhalten statt Nächstenliebe, Kinderspielplätze wurden abgeriegelt, Parkbänke selbst für Gebrechliche zu Tabuzonen. Der Ethikrat nickte wie ein Wackeldackel alles ab. Wir erlebten Polizisten, die auf friedliche Menschen eindroschen, wir haben von Kinderselbstmorden erfahren und Alte isoliert in Heimen verrecken sehen.

Die Corona-Täter kamen aus allen „gesellschaftlich relevanten“ Bereichen. Hier fünf krasse Beispiele:

◼️„Ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für alle ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen.“(Nikolaus Blome, Kolumnist, Spiegel Online, 7. Dezember 2020)

◼️„Wer die Wirkung der Impfung bestreitet, handelt völlig verantwortungslos und ruft negative, gesellschaftliche Konsequenzen hervor.“ (Andreas Bovenschulte, SPD-Bürgermeister von Bremen, Bild, 9. Dezember 2021)

◼️„Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Aber er hat die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen. Aber er hat nicht die Freiheit, mich zu gefährden. (Rainer Stinner, FDP-Politiker, in dem Kommentar auf Facebook, Report24, 6. August 2021).

◼️ „Die Gesellschaft muss das jetzt selbst regeln: ‚Wenn Du nicht geimpft bist, dann möchte ich auch nicht, dass Du mit meinen Kindern spielst.“ (Prof. Emil Reisinger, Mediziner, ndr.de, 28. Oktober 2021)

◼️ „Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes.“ (Sarah Bosetti, ZDF-Komikerin, Twitter, 3. Dezember 2021).

Und die angeblich so alternativlose Maske? Alles Unsinn! Die britische Cochrane-Gesellschaft, das wohl seriöseste Forscher-Netzwerk der Welt, bestätigt, dass der Mund-Nase-Schutz epidemiologisch so gut wie gar keinen Effekt auf die Ausbreitung des Virus hatte. Die Welt kommentierte: „Damit steht fest: Die Pflicht zum Masken-Tragen in der Öffentlichkeit, eine der zentralen Maßnahmen in Deutschland, war unbegründet.“

Anschlag auf unsere Kinder

Erinnern wir uns an das schäbige Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium – damals geführt von Horst Seehofer (CSU) – vom März 2020, das exakt vorgab, wie ein ganzes Land in Angststarre zu versetzen sei. Ausdrücklich wurde darin beworben, mit welchen Schauergeschichten man bei Kindern am effektivsten Schuldgefühle auslösen könnte, um sie zum Mitmachen zu bringen:

„Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann.“

Die Panikmache zeigte Wirkung: Nach Angaben eines Forscherteams des Universitätsklinikums Essen ist es während des zweiten Lockdowns zu einer beinahe dreifachen Zunahme von Selbstmordversuchen bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren im Vergleich zu den Vorjahren 2017 bis 2019 gekommen. Das geht aus gesammelten Daten von Kinderintensivstationen hervor.

Der Wahnsinn wurde vorangetrieben durch eine vorsätzliche Spaltung der Gesellschaft. Die berüchtigten G-Regeln stigmatisierten Ungeimpfte auf abenteuerliche Weise. Ohne Impfung keinen Schweinsbraten. Ohne Impfung keinen Job. Ohne Impfung keinen Mietvertrag. Politiker und Medienmeute forderten offensiv die Ausgrenzung von Millionen Mitmenschen.

Die nächsten Skandal-Pläne

Man ahnt schon, dass diese Wahnsinnigen jetzt nicht einfach so zur Vernunft kommen. Entwarnung kann denn auch nicht gegeben werden. Das nach wie vor gültige Infektionsschutzgesetz enthält weiterhin alle Scheußlichkeiten. Die sogenannten Maßnahmen sind nicht abgeschafft, sondern nur ausgelaufen und jederzeit neuerlich aktivierbar.

Und es wird emsig an einer neuen WHO-Verfassung gebastelt. Vorgesehen sind globale Totalüberwachung und spezielle Pandemie-Eingreiftrupps, die berechtigt sein sollen, angeordnete Maßnahmen zu überwachen. Das soll rechtlich bindend für alle WHO-Mitglieder werden. Damit wären nationale Alleingänge, wie sie etwa Schweden beschritten hatte, nicht mehr möglich. Die Skandinavier waren in den Corona-Jahren ohne Lockdown und Maskenpflicht ausgekommen. Am Ende lag aber genau dort die Übersterblichkeit von 2020 bis 2022 am niedrigsten, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat bestätigt, nämlich bei 4,4 Prozent (Deutschland: 8,6 Prozent).

Die April-Ausgabe des COMPACT-Magazins mit dem Titelthema „Querfront" enthält eine umfangreiche Aufarbeitung des Corona-Desasters mit dem Titel „Die Toten mahnen".