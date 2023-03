Politische Verfolgung: Anklage gegen Ballweg

Nach neunmonatiger Untersuchungshaft soll jetzt Anklage gegen Querdenken-Gründer Michael Ballweg erhoben werden. Dabei lässt die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Geldwäsche fallen und „ersetzt“ ihn durch Steuerhinterziehung. In COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“ dokumentieren die Willkürjustiz und den Gesinnungsterror des Regimes – nicht nur im Fall Ballweg. Jetzt als Geschenk 🎁 für jede Shop-Bestellung.

Im französischen Absolutismus gab es die gefürchteten „Lettres de cachet“: Briefe des Königs, die die Inhaftierung lästiger Bürgers befahlen. Gerichtsverfahren? – Gab’s keine. Nach so einem Brief möchte man auch im Falle Michael Ballwegs suchen.

Willkommen im linksgrünen Neofeudalismus. Seit fast neun Monaten sitzt der Bürgerrechtler Michael Ballweg in U-Haft. Verhaftet wegen angeblich nicht zweckgebundener Ausgabe von Spendengeldern (versuchter Betrug und Geldwäsche). Dabei geht um 650.000 Euro. Ballweg bestreitet die Vorwürfe und der Journalist Alexander Wallach spottete:

„Aber der Zweck {von Querdenken} – Opposition gegen das Corona-Regime – wird als verfassungsfeindlich benannt! Was will die Staatsanwaltschaft also, dieser irren Logik folgend, von ihm? Sie möchte – so es um diesen Vorwurf geht –, dass die Spendengelder korrekt verfassungsfeindlich genutzt werden?“

Der wirkliche Grund dürfte gewesen sein, dass man eine Neuerstarkung der Querdenker-Bewegung im Herbst 2022 verhindern wollte. Ballwegs Haftbeschwerde wurde vom Oberlandesgericht in Stuttgart abgewiesen. Die geistreiche Begründung: Fluchtgefahr. Man vermutet, der Querdenken-Gründer habe sich mit dem gekaperten Geld ins Ausland absetzen wollen.

Ende Dezember hätte man Ballweg freilassen müssen, denn eine U-Haft darf maximal nur sechs Monate dauern. Eine Verlängerung ist nur bei besonderen Schwierigkeiten oder besonderen Umfang der Ermittlungen zulässig. Für das Oberlandesgericht kein Problem: Man ersetzte den alten Haftbefehl einfach durch einen neuen, der aktuellen Ermittlungslage angepassten. Fertig. So musste Ballweg weiter im symbolträchtigen Stammheim-Knast schmoren. Auch eine Verfassungsklage durch Ballwegs Anwälte scheiterte. Das Bundesverfassungsgericht wies sie einfach zurück.

Vor wenigen Tagen erklärte ein Verteidiger Ballwegs, dass man die Ermittlungen wegen Geldwäsche eingestellt habe. Am Dienstag folgte jedoch die Nachricht, dass jetzt Anklage gegen Ballweg erhoben werde. Als Gründe nennt die Staatsanwaltschaft weiterhin versuchten Betrug und – womöglich als „Ersatz“ für den Geldwäsche-Vorwurf – irgendwelche Steuerstraftaten. Natürlich verweigert der Sprecher genauere Auskünfte mit Verweis auf das Steuergeheimnis. Damit hat die Justizposse ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Das dahinter stehende Prinzip der Lettres de Cache lässt sich kaum mehr verbergen.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Wir dokumentieren die Willkürjustiz und den Gesinnungsterror des Regimes – nicht nur im Fall Ballweg.