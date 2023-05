Agnes Bernauer: Tod in der Donau

Ein Prinz aus München trifft in einer Augsburger Badestube eine bezaubernde Magd. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch der Vater des Hochherrschaftlichen hat andere Pläne. Es folgt ein Auszug aus dem brandneuen COMPACT-Geschichtsheft „Verschwörung und Skandale: Mätressen, Morde, Machteliten“. Hier mehr erfahren.



Es ist eine unausrottbare Legende, dass im Mittelalter zehntausende Hexen verbrannt worden seien. Tatsächlich sind die europaweit grassierenden grausamen Hexenprozesse (denen übrigens auch zahlreiche Männer zum Opfer fielen) ein Phänomen der neueren Zeit, verursacht vor allem durch die christliche Glaubensspaltung nach 1521. Gleichwohl wogen bestimmte Anschuldigungen schon während der vorherigen Jahrhunderte schwer und konnten im Extremfall mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen bestraft werden. Der Volksaberglaube manifestierte sich hier vor allem in der Vermutung von Hexerei in Gestalt eines Liebes- und Schadenzaubers oder gar im sogenannten Teufelspakt, besiegelt durch Geschlechtsverkehr mit dem Höllenfürsten. Obwohl die junge Angeklagte, um die es hier geht, sämtliche Schuld leugnete, stand das Urteil wohl von vornherein fest: Eine grausame Hinrichtung. Und das alles nur, weil sich ein Hochadeliger unsterblich in die hübsche Agnes Bernauer verliebt hatte.

Eine bayerische Staatskrise

Techtelmechtel im Badehaus Im Februar 1428 ließ sich Herzog Albrecht von Bayern-München wieder einmal geharnischt auf dem Faschingsturnier in der Reichsstadt Augsburg bewundern. Wie der 26-Jährige sich dabei schlug, mit welchen schwäbischen oder fränkischen Rittern er eine Lanze brach, ist nicht überliefert. Sehr wahrscheinlich aber begab sich der Herzog nach dem ritterlichen Kampfspiel zur Badestube des Kaspar Bernauer, genannt Hinterm Weberhaus, wo er bei Wein, Weib und Gesang „in der Liebe seiner Jugend zu Augsburg verführet ward“. Daraus entstand eine veritable Staatskrise in Bayern – und ihre Schlüsselfigur war Agnes Bernauer, „ein engelschönes Mädchen, unbescholten und rein in ihren Sitten, bescheiden in einfachem Anzuge“. Im ausgehenden Mittelalter waren Badestuben der beliebteste öffentliche Platz, vor allem zur Winterszeit. Hier konnte man sich vom Bademeister waschen, massieren oder medizinisch behandeln lassen, nebenbei den neuesten Klatsch verbreiten. Jedermann – außer den Juden – war der Zugang gegen eine geringe Gebühr möglich.

Fast alle Gäste weiblichen und männlichen Geschlechts. liefen in der Wärme halbnackt herum. Die Bademägde, oft „Reiberinnen“ genannt, trugen nur einen äußerst großzügig geschnittenen weißen Leinenkittel. Meist mischten sich auch Dirnen unter diese Mädchen; die Bäderprostitution war eine allgemein geduldete Erscheinung. In Augsburg betrieb also Kaspar Bernauer eine solche Badestube, und seine Tochter Agnes, ein zartes Mädchen mit prächtigem blonden Haar, arbeitete dort als Magd. 1428 war sie wahrscheinlich 18 Jahre alt, und die Quellen verraten nichts über die Art ihrer Tätigkeit. Aber es gibt einige Vermutungen. So schreibt Werner Schäfer in seiner Bernauer-Biografie:

„Agnes Seite an Seite mit Zauberern, Possenreißern und vagabundierenden Musikanten, als wedelschwingende, leicht bekleidete oder splitternackte Reiberin, vielleicht gar als Badhure? Keine angenehme Vorstellung für uns Heutige.“

Tatsache bleibt, dass Albrecht von Bayern, einziger Sohn des regierenden Wittelsbacher Herzogs Ernst, sich sogleich in die schöne Baderstochter verliebte. Die beiden wurden ein Paar, und noch im selben Jahr gebar Agnes eine Tochter, Sibylla. Albrecht schenkte seiner Geliebten das Schlösschen Vohburg an der Donau nahe Ingolstadt als Wohnsitz. Das Liebespaar residierte zeitweilig auch auf der Blutenburg bei München.

Angst vor einem gewaltigen Skandal

Einige Zeit später schlossen beide sogar mit kirchlichem Segen den Bund der Ehe – in aller Heimlichkeit. Ein recht sicherer Beweis dafür sind die symbolhaften Ringe an den Fingern der rechten Hand von Agnes auf ihrem Gedenkstein, allgemein als Verlobungs- und Trauring gedeutet. Bayern war seit 1375 in drei herzogliche Linien geteilt: München, Landshut und Ingolstadt. Der regierende Herzog Ernst von Bayern-München durfte sich aufgrund fehlender männlicher Nachkommenschaft seiner Vettern große Hoffnungen machen, dass ganz Bayern eines Tages an seinen einzigen Sohn Albrecht fallen würde.

Deshalb drängte er ihn 1432, eine standesgemäße Ehe einzugehen. Als Albrecht ihm gestand, er sei bereits verheiratet – und noch dazu mit einer schlichten Baderstochter – brachen Ernsts politische Pläne zusammen. Ein gewaltiger Skandal drohte dem hochadeligen Hause Wittelsbach, denn im Mittelalter zählten Bader zu den sogenannten unehrlichen Berufen. Vergeblich beschwor Ernst seinen Sohn, die Ehe mit Agnes Bernauer für ungültig erklären zu lassen. Doch Albrecht bekannte sich standhaft zu seiner Liebe. Ab 1432 lebte das Paar mit der gemeinsamen Tochter Sibylla abwechselnd in Straubing und in der Alten Veste zu München. Herzog Ernst wandte schließlich statt Überredung List und Gewalt an. Gemeinsam mit seinem Vetter Herzog Heinrich von Bayern-Landshut und dem Münchener Bürgermeister Karl Ligsalz schmiedete er ein Komplott

(…)

Das vollständige Inhaltsverzeichnis von COMPACT-Geschichte „Verschwörung und Skandale – Mätressen, Morde, Machteliten" :

