Frank Zappa: Die Spinne im Netz

Mitte der 1960er Jahre – der Vietnamkrieg hatte gerade begonnen – versammelten sich im Laurel Canyon, einem waldreichen Tal nahe Los Angeles, zahlreiche Sänger, Musiker und Songwriter. Innerhalb weniger Monate wurde dort – und nicht etwa in San Francisco – die Hippie-Bewegung geboren, mitsamt neuer Musikstile, die den Soundtrack der kommenden turbulenten Jahre bilden sollten. Eine Art Vaterfigur der Szene war der 1940 in Baltimore, Maryland, geborene Musiker und Komponist Frank Zappa.

Zappas in verschiedenen Besetzungen auftretenden Mothers of Invention sollten kommerziell zwar nie so erfolgreich werden wie etwa The Doors oder The Mamas and The Papas, ihre Musik gilt dafür als absolut richtungsweisend – auch für die aufkommende Hippie-Kultur.

Ein Kriegsfreund als Hippie-Ikone

Zappa bewohnt Mitte der 1960er Jahre mit seinen Anhängern ein Haus, das unter dem Namen „Log Cabin“ (Blockhaus) bekannt wird und sich im Herzen des Laurel Canyon, an der Kreuzung Laurel Canyon Boulevard und Lookout Mountain Avenue, befindet. Dort hält der heimliche Pate des Tales Hof und empfängt so gut wie jeden Musiker, der bis Ende der Sechziger in den Canyon kommt. Viele nimmt er bei seinem Plattenlabel unter Vertrag, einige – wie Schockrocker Alice Cooper – werden später Superstars.

Das Magazin Nexus schreibt in seiner Ausgabe 34 (April/Mai 2011):

„Frank Zappa und manche Mitglieder seiner beträchtlichen Gefolgschaft wirken auch vorbildhaft für den typischen Look und die Einstellung der Hippie-Gegenkultur (obwohl der Zappa-Clan den Ausdruck ‚Freak‘ vorzieht). In der ‚Log Cabin‘ praktiziert man eine Frühversion des Kommunenlebens. Eine ganze Menge Mitläufer bewohnen Zimmer im Haupt- und im Gästehaus, hausen aber auch in den merkwürdigen Höhlen und Tunnels, die unter dem Grundstück liegen. Und wer sich unter ‚Blockhaus‘ vielleicht ein idyllisches Häuschen vorstellt, liegt völlig daneben: Das riesige Gebäude hat fünf Stockwerke und ein 200 Quadratmeter großes Wohnzimmer mit drei gewaltigen Kronleuchtern und einem steinernen Kamin, der vom Boden bis zur Decke reicht.“

Doch so sehr Zappa die Hippie-Bewegung mitprägt, so tief verachtet er sie doch im Innersten seines Herzens. Den Vietnamkrieg heißt er explizit gut, was nicht verwundern darf, schaut man sich seinen familiären Hintergrund an: Vater Francis, ein Sohn neapolitanischer Einwanderer, arbeitet beim Edgewood Arsenal in Maryland. Dort führt das US-Militär zwischen 1948 und 1975 Versuche an Soldaten durch, um chemische Kampfmittel zu testen. Eine Abteilung beschäftigt sich auch mit psychochemischer Kriegführung, auch „Drogenwaffen“ genannt.

Vieles spricht dafür, dass jener Teilbereich zu MK-Ultra gehörte. Unter diesem Decknamen führte die CIA von 1953 bis in die 1970er Jahre (womöglich auch länger) an 44 Universitäten, zwölf Krankenhäusern, drei Gefängnissen und 15 nicht näher benannten Einrichtungen Forschungen zur „Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens“ durch, wie es der Geheimdienst formulierte. Experimentiert wurde unter anderem mit LSD. Damit kennt sich auch Sohn Frank gut aus – und das nicht nur, weil er quasi im Edgewood Arsenal aufgewachsen war.

Der Manager, der im Kongo wütete

Noch undurchsichtiger als Zappa selbst ist dessen Manager: Herb Cohen. Mit seinem Bruder Mutt war er vorher aus der New Yorker Bronx nach L. A. gezogen – kurz bevor die Musik- und Clubszene dort regelrecht aufblühte. Auch Cohen hat eine interessante Militärvergangenheit: Er war US-Marine und hatte vor seiner Ankunft im Laurel Canyon ein paar Jahre die Welt bereist. Eine dieser Reisen führte Cohen 1961 in den Kongo – und zwar genau zu der Zeit, als dort der den USA unbequeme Ministerpräsident Patrice Lumumba mithilfe der CIA entmachtet, gefoltert und ermordet wurde.

Hatte Cohen dabei seine Finger im Spiel? Angeblich nicht. Vielmehr soll sich Cohen im Kongo aufgehalten haben, um Lumumba Waffen zu besorgen und „gegen die CIA zu arbeiten“, wie einer seiner Biografen schreibt. Ob das jedoch der übliche Job für US-Marines bei Auslandseinsätzen ist, darf allerdings stark bezweifelt werden…

Die Navy-Connection

Zurück zu Frank Zappa: Nicht nur er, sondern auch seine Frau Gail, die vor der Ehe mit dem Musiker Adelaide Sloatman hieß, stammt aus einer Familie hochrangiger Navy-Offiziere. Ihr Vater arbeitete beispielsweise sein ganzes Berufsleben an geheimen Atomwaffenprojekten. Gail selbst war eine Zeitlang als Sekretärin im Office of Naval Research and Development angestellt. In einem Interview behauptete sie, „ihr ganzes Leben lang Stimmen gehört“ zu haben.

Gail Zappa kam fast zeitlich mit Jim Morrison, dem charismatischen Frontmann von The Doors, im Laurel Canyon an. In ihrer Kindheit waren beide in denselben Navy-Kindergarten gegangen, hatten später dieselbe High School in Alexandria, Virginia, besucht. Und hier schließt sich der Kreis, denn Morrisons Vater, Navy-Admiral George Stephen Morrison, hatte das Kommando über jene Schiffe, die im August 1964 in den fingierten Tonkin-Zwischenfall verwickelt waren, mit dem sich die USA in den Vietnamkrieg bugsierten.

