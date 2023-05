Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin.

Zahl der Einbürgerungen auf 20-Jahres-Hoch! 👨🏽‍🦱👳🏾‍♀️👩🏾‍🦲

🟫 In Deutschland sind im vergangenen Jahr etwa 168.500 Ausländer eingebürgert worden. Laut Statistischem Bundesamt waren dies 28 Prozent mehr als im Vorjahr – und so viel wie zuletzt vor 20 Jahren!

🟫 Die größte Gruppe der Eingebürgerten machten Syrer mit einem Anteil von 29 Prozent aus. 2022 wurden insgesamt 48.300 syrische Staatsangehörige eingebürgert. Das ist waren mehr als als doppelt so viele wie 2021 (19.100). Sie waren im Schnitt 24,8 Jahre alt und zu zwei Dritteln männlich.

🟫 Bei Syrern gab es auch den mit Abstand deutlichsten Anstieg bei Einbürgerungen (plus 29.200), gefolgt von Ukrainern (plus 3700), Irakern (plus 2400) und Türken (plus 2000). Eingebürgert wurden laut Bundesamt Menschen mit 171 unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten.

Deutschland schafft sich ab: Wie unser Volk durch Geburtenabsturz und Überfremdung an den Rand gedrängt wird und was wir dagegen tun können, lesen Sie in COMPACT-Spezial „Volksaustausch“. Harte Fakten und Analysen, die sich der Mainstream nicht zu drucken traut. Hier bestellen.