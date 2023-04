Woker Wahn: Auftrittsverbot wegen Sombreros

Keine Toleranz gegenüber „rassistischen“ Sombreros und Kimonos – die Mannheimer Bundesgartenschau macht sich selbst zur Feile. Wie irrsinnig der woke Feldzug ist, der nicht nur gegen Sobreros und Kimonos, sondern auch gegen die Indianer tobt, lesen Sie in der COMPACT -Ausgabe mit dem Titel Staatsfeind Winnetou: Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden. HIER mehr erfahren!



Eine neue Welle völlig unkontrollierter Massenzuwanderung, eine grassierende und sich verschärfende Wohnungsnot, explodierende Energiepreise – wenn Sie wirklich glauben, dass dies wichtige Themen sind, dann liegen sie falsch. Den tonangebenden Eliten in Politik und Kultur geht es nämlich nur um eines, nämlich das ständige Weiterdrehen an der Wokeness-Schraube.

„Das wollen wir nicht sehen“

Dies macht nun auch die neueste Irrsinnsmeldung von der Bu8ndesgartenschau in Mannheim deutlich. Hier darf das aus 17 Seniorinnen bestehende Rheinauer AWO-Ballett einen eigentlich schon fest ausgemachten Termin nicht in der ursprünglich angedachten Form wahrnehmen, weil die Gruppe mit Sombreros sowie selbstgeschneiderten Kimonos und indischen Gewändern auftritt.

Der absurde Buga-Vorwurf gegen die von den Damen aufgeführte Show „Weltreise in einem Traumschiff“ lautet auf mangelnde „interkulturelle Sensibilität“, wie der Mannheimer Morgen berichtet. Buga-Sprecherin Corinna Brod führte gegenüber der Bild-Zeitung aus:

„Mexikaner als Menschen mit Sombrerohut oder klischeebesetzter asiatischer Kostümierung – das sind Bilder, die wir nicht auf der Mannheimer Buga sehen.“

„Man nimmt uns die Freude“

Na schön, möchte man sagen, aber was will man denn dann sehen? Dürfen nur noch „deutsch“ gekleidete Gruppen und Ensembles auftreten, um damit dann dem Vorwurf der „kulturellen Aneignung“ zu entgehen? Würde aber nicht gerade das dann unweigerlich den Vorwurf des Nationalismus nach sich ziehen?

Erika S., die 75jährige Sprecherin des Rheinauer AWO-Balletts betont jedenfalls:

„Unsere Show hat doch nichts mit Rassismus zu tun! In unserer Gruppe sind seit Jahren Frauen aus Russland und der Ukraine. Wir wollten mit den Kostümen keinen diskriminieren oder verletzten, sondern Freude schenken. Doch die wurde uns jetzt genommen.“

Das Irrenhaus Deutschland ist jedenfalls für keinen normal gebliebenen Bürger mehr zu verstehen. Insbesondere die älteren Mitbürger dürften sich Tag für Tag die Augen reiben und sich fragen, was aus ihrem Land geworden ist.

Der woke Wahn tobt sich nicht nur gegen Sombreros, Kimonos und indische Gewänder aus. Die Jagd auf die Helden unserer Jugend hat begonnen, nun sollen auch noch die Indianer aus unserer Kultur getigt werden. Wie irrsinnig dieser Plan ist, lesen Sie in der COMPACT -Ausgabe mit dem Titel Staatsfeind Winnetou: Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden. HIER mehr erfahren!

Wir lassen uns nicht mehr vorschreiben, was wir sagen und am Ende denken dürfen. Wie das geht und welche Mechanismen hinter der Verbotsideologie stehen, zeigt die Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Staatsfeind Winnetou – Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden“.

In dieser Ausgabe finden Sie folgende Beiträge zum Titelthema:

➡️ Staatsfeind Winnetou – Feldzug gegen unseren Helden: Die Bleichgesichter von Ravensburger, ARD & Co. verleumden den großen Menschen- und Friedensfreund Karl May und seine bekannteste Figur. Springen wir unserem roten Bruder zur Seite.

➡️ Rote und Rothäute – Karl May in der DDR: Lange Zeit fremdelten die SED-Bürokraten mit Karl May und seinen Helden. Aber in den Achtzigerjahren begann in der DDR ein kulturelles Tauwetter.

➡️ Polizisten der Prärie – Indianerfilme in West und Ost: In den Sechzigern boomten Winnetou-Filme in den BRD-Kinos: Der Apachen-Häuptling stand für die Utopie des Völkerfriedens. Parallel kritisierten die Chingachgook-Streifen in der DDR die Verbrechen der Kolonialzeit.

➡️ Der Traum vom großen Leben – Ernst Bloch und der Apache: Für den marxistischen Philosophen Ernst Bloch weckte die Winnetou-Lektüre den Geist der Subversion. Den Nationalbolschewisten Karl Otto Paetel inspirierte sie zum Kampf für Indianerrechte.

➡️ Wortjäger und Skalpjäger – Die Ausrottung der Indianer: Die politisch korrekte Hetzmeute verurteilt populäre Bücher und Filme mit Indianern als rassistisch. Seltsamerweise interessieren sich die Antifa-Zensoren nicht für die realen Verbrechen an den Ureinwohnern Amerikas. Denn dann müssten sie mit ihren Dogmen brechen – und den Deutschen Abbitte leisten.

➡️ Zensoren im Kinderland – Pippi und der Negerkönig: Die Jagd auf Indianer ist nur der Endpunkt einer schon länger laufenden Säuberungswelle gegen Kinder- und Jugendbücher. Aber ansonsten sind Exoten schwer in Mode.

➡️ Schluss mit lustig – Cancel Culture auf dem Vormarsch: Gute Unterhaltung war gestern. Jetzt regiert die Cancel Culture – und da bleibt einem das Lachen im Halse stecken.

Zum vollständigen Inhaltsverzeichnis und zur Bestellung von COMPACT 10/2022 mit dem Titelthema „Staatsfeind Winnetou“ geht es hier.