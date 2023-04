Italien: Terrorverdacht gegen Klima-Fanatiker

Klima-Krawallos in der BRD genießen quasi Narrenfreiheit. In Italien gehen die Uhren anders. Dort gerät die Letzte Generation zunehmend ins Visier von Terrorismus-Bekämpfern. COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ klärt auf, wie die Öko-Extremisten denken und wer sie bezahlt. Hier mehr erfahren.

Auch wenn es Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang nicht wahrhaben will: Gruppen wie Extinction Rebellion, Fridays for Future oder Letzte Generation geht es längst nicht nur um Klimaschutz. Der dient ihnen allenfalls als Deckmantel für ihr eigentliches Ziel: Radikaler Umbau unserer Gesellschaft. Sie instrumentalisieren dafür oft auch Kinder und Jugendliche, bezahlen sie und bilden sie regelrecht zu Klimaterroristen aus. Es wäre wichtig, Hintermänner zu entlarven, doch zuständige Behörden legen die Hände in den Schoß und bleiben untätig.

Kulturgüter verunstaltet

In Italien droht Aktivisten der Letzten Generation, der Ultima Generazione in Padua, eine Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das hat ein Polizeisprecher mittlerweile bestätigt. Eine eigene Einheit ermittelt dort schon seit 2020 gegen Extremisten um die Truppe Extinction Rebellion. In der Vergangenheit kam es bereits zu Observationen und auch Hausdurchsuchungen, offensichtlich mit entsprechenden Erfolgen, die nun die Anklage stützen.

Die Ermittler argumentieren, Klima-Fanatiker hätten die Bewegungsfreiheit auf den Straßen behindert sowie Kulturgüter verunstaltet oder beschmutzt. Es seien ferner wiederholt „gewalttätige Zwischenfälle“ provoziert worden, etwa wenn genötigte Autofahrer sich gegen Straßenblockaden zu Stoßzeiten handgreiflich zur Wehr gesetzt hatten.

Härtere Gangart

Der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung sei gerechtfertigt, weil die Aktionen der Öko-Extremisten nicht etwa spontan erfolgten, sondern „von einer internen Hierarchie organisiert, diskutiert und abgewogen“ worden seien, wie die Tageszeitung La Repubblica berichtet. Gerade erst hatte die italienische Regierung eine härtere Gangart gegen Klimafanatiker angekündigt, insbesondere wegen der zahlreichen Aktionen gegen Kulturgüter.

Auch in der Bundesrepublik radikalisieren sich angebliche Klimaschützer mehr und mehr und agieren immer rücksichtsloser. Die zahlreichen Attentate auf besonders bekannte und wertvolle Kunstwerke, die immer wieder verübt werden, unterstreichen, in welch totalitärem Wahn sich große Teile der Bewegung befinden.

Es sind interessanten und bezeichnenden Einblicke, die Daniell Pföhringer und Sven Reuth für das COMPACT-Spezial „Klimaterroristen“ zusammengetragen haben:

„Natürlich sind die Aktionen der Klima-Irren nicht spontan. Dahinter steckt bei der Letzten Generation eine gut geölte Organisationsmaschinerie, die in sich fast so geschlossen wirkt wie ein utopischer Gegenstaat. So werden die Mitkämpfer von der Führung kategorisiert: Die militantesten werden Jas genannt. Auf diese folgen Jakks, was so viel bedeutet wie ‚Ja, aber kein Knast‘. Diese beiden Gruppen bilden die so genannten Bienen, die konkrete Attacken und Blockaden durchführen. Eine tragende Rolle in dieser streng hierarchisierten Termitengesellschaft spielen die so genannten Gärtner, die den Bienen zu Diensten stehen müssen. Zu ihren Aufgaben gehören Wäschewaschen, Kochen, Einkaufen und Gefangenenbetreuung.“

Im Gegensatz zu Italien drohen Klimakriminellen in der Bundesrepublik keine nennenswerten Repressalien. Im Gegenteil. Es fließt reichlich Kohle. Zu den Hauptsponsoren der Letzten Generation zählt der 2019 gegründete und im kalifornischen Beverly Hills ansässige Climate Emergency Found (CEF), der sich einem weltweiten „disruptiven Klima-Aktivismus“ verschrieben hat.

Potente Geldgeber

Bis Ende September vergangenen Jahres hatte diese obskure Organisation nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Dollar an elf Gruppen aus verschiedenen Ländern überwiesen, um einen „Herbstaufstand“ anzuzetteln. Ein großer Teil der Dotationen stammt von Aileen Getty, einer Erbin des milliardenschweren Vermögens von Getty Oil. Das Unternehmen war über Jahrzehnte hinweg einer der größten Konzerne in der US-Petrobranche.

Auch die Rockefeller-Familie ist ein generöser Sponsor der Klima-Extremisten. Die Gelder fließen hier über die Equation Campaign, die ähnliche Ziele verfolgt wie der CEF. Peter Gill Case, der für sieben Jahre als Vorsitzender des Rockefeller Family Fund diente, sowie Rebecca Rockefeller Lambert hatten versprochen, der Kampagne 30 Millionen Dollar ihres persönlichen Vermögens zu spenden.

Was sind die Motive dieser Förderer? Worum geht es im Hintergrund?