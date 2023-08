Willkür: Kreistag nimmt AfD-Vertreter nicht auf

Es wird immer irrer: In Garmisch-Partenkirchen verweigern Altparteien einem AfD-Kandidaten die Annahme seines Kreistagsmandats. Verzweifelt versuchen CSU & Co., den AfD-Sommer zu trüben. Das neue COMPACT-Magazin stellt faktenreich klar, warum solche antidemokratischen Mätzchen politische Eigentore sind. Hier mehr erfahren.

Wohl erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat ein Parlament die Aufnahme eines gewählten Mandatsträgers verweigert. Bei der jüngsten Sitzung des Kreistages Garmisch-Partenkirchen stimmten die Abgeordneten mehrheitlich gegen einen AfD-Nachrücker, der für seine erkrankte Vorgängerin übernehmen sollte.

CSU auf Antifa-Kurs

Der Kreistag wird dominiert von 24 CSU-Abgeordneten. Grüne stellen sechs Mandatsträger, die SPD acht, der Rest verteilt sich auf Freie Wähler, AfD, Bayernpartei, ÖDP, Linke und FDP. Mit 5:39 Stimmen wurde die Vereidigung des AfD-Mannes am vergangenen Mittwoch abgelehnt.

Dass ein solches Antifa-Vorgehen nicht rechtens ist, liegt auf der Hand. Der Münchner Merkur glaubt nun an folgenden Fortgang der Dinge:

„Ob dies rechtlich zulässig ist, darüber berät nun das Landratsamt intern, eine Entscheidung dürfte dann aber wohl die Rechtsaufsicht der Regierung von Oberbayern treffen.“

Kein Gericht kann durchwinken, was hier von Altparteien an Willkür und Fanatismus an den Tag gelegt wird. CSU-Bürgermeisterin Elisabeth Koch, die viele Einheimische als Haupttreiberin dieses antidemokratischen Amoklaufs im Verdacht haben und die auch schon Söders Corona-Diktatur verbissen mitgetragen hatte, hat hier ein politisches Eigentor erzielt.

AfD-Mann im Verhör

Koch hatte sich in diesem würdelosen Schauspiel eine Hauptrolle zugedacht. Sie konfrontierte AfD-Vertreter im Parlament mit Auszügen aus dessen Facebook-Seite und führte eine Art öffentliche Gesinnungsprüfung durch. Dazu hatte sie entsprechende Zitate schon aufbereitet und präsentierte große Tafeln mit entsprechenden Botschaften. Keine davon dürfte übrigens strafbewehrt sein. Eher ging es um Parolen, etwa um Beschimpfungen wie „Volkverräter“ oder „Idioten“ in Richtung Regierungsvertreter, die der 65-jährige LKW-Fahrer im Laufe vergangener Jahren verbreitet hatte. Koch schließlich: „Ich werde niemals zustimmen, dass dieses Kollegialorgan sie aufnimmt.“

Der Angeklagte, also der gewählte AfD-Volksvertreter, gab sich überrascht und verlangte, ihm den Beschluss schriftlich vorzulegen. Er kündigte an, sich rechtlich dagegen zu Wehr zu setzen. Manche Zitate seien völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er müsse sich darüber hinaus ja wohl nicht für Meinungsäußerungen vor dem Kreistag rechtfertigen.

Nacht- und Nebelaktion

Zusätzlich bezeichnend war übrigens, dass der Kreistag per Beschluss den entsprechenden Tagesordnungspunkt ganz nach hinten schob, so dass sich dieses antidemokratische Trauerspiel erst kurz vor Mitternacht abspielte; quasi eine Nacht- und Nebelaktion gegen demokratische Abläufe.

Ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung gab sich anschließend die Grünen-Abgeordnete Christl Freier. Sie feierte CSU-Bürgermeisterin Koch für ihr Vorgehen in den allerhöchsten Tönen. Dies sei eine „Sternstunde der Demokratie“ gewesen, so die Baerbock-Parteifreundin.

Selbst die Süddeutsche Zeitung befürchtet nun, dass dieses Vorgehen der herkömmlichen Partien am Ende „nur der AfD nützen“ werde. Denn:

„Es hilft nichts: Nach allen Regeln des Wahlrechts muss dieser Mann leider als gewählt gelten.“

Und, so die Süddeutsche weiter:

„Wenn die Rechtsaufsicht oder gar ein Gericht diesen Beschluss korrigiert und dann die AfD die Sache für sich ausschlachtet, was leider dringend zu befürchten ist, dann gewinnen am Ende doch wieder die Falschen.“

Der Kreisverband der AfD Garmisch-Partenkirchen hat unterdessen im Rahmen einer Presseerklärung klargestellt: „Wir werden zusammen mit dem Landesvorstand, der bereits informiert ist, dagegen vorgehen.“ Es gehe nicht an, dass Demokratie-Checks nach Sonneberger Vorbild, immer weiter um sich greifen. Meinungsäußerungen müssten nicht jedem gefallen, seien aber auszuhalten, sofern sie strafrechtlich irrelevant sind so wie in diesem Fall.

Was für eine Posse! Es bleibt dabei: Die besten AfD-Wahlhelfer sind die Vertreter der alten Parteien.