Türkenrocker greifen an. Fette Knarren, polierte Karren, dicke Goldketten: Ein Boxclub greift nach der Macht auf deutschen Straßen, liefert sich Revierkämpfe mit etablierten Rockerbanden des Milieus. Was wollen Erdogans Unterweltsoldaten wirklich? _ von Marc Dassen Mitte April 2016: Spezialeinsatzkommandos rücken an, um Objekte in Essen, Dinslaken, Düsseldorf, Solingen und Kerpen zu durchsuchen, sieben Personen werden festgenommen. Es handelt sich um Mitglieder einer Gruppierung, die sich durch ihre schwarzen Lederwesten – auch Kutten genannt – und