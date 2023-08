Niger-Putsch: Die USA toben

Militärs in Niger haben die Macht im Sahelstaat ergriffen und die Regierung von Präsident Mohamed Bazoum abgesetzt. Der Kopf des Putsches, General Omar Tchiani, hat sich zum neuen Machthaber erklärt. Die USA toben. Man werde die „Demokratie wiederherstellen“. Was das bedeutet, weiß Daniele Ganser, dessen Werk „Imperium USA. Die skrupellose Weltmacht“ tief blicken lässt. Hier mehr erfahren.

_von Leon Weber

Nigers Armee beseitigt eine Regierung, auf die westliche Länder ihre Hoffnungen gesetzt hatten, denn Niger zählt zu den letzten pro-westlichen Staaten in der Sahelzone. Speziell Amerikaner und Franzosen haben überragendes Interesse daran, dass das so bleibt. Denn: Die Amerikaner unterhalten zwei Militärbasen der US Air Force in Niger, und die Franzosen gewinnen 75 Prozent (!) ihres Stroms aus Atomenergie, häufig mit Uran aus Niger.

Folgen für die BRD

Der Putsch könnte sich demnach auch für die deutsche Energiesicherheit dramatisch auswirken, da Frankreich zuletzt das wichtigste Lieferland für deutsche Stromimporte war. Fahren die Franzosen ihre AKWs herunter, weil das Uran aus Niger fehlt, können sie weniger Strom nach Deutschland abgeben…

Kein Wunder also, dass Präsident Emanuel Macron sich beeilte, den Putsch als „unrechtmäßig“ zu bezeichnen. Den Machtanspruch der neuen Herrscher erkenne er nicht an. Er rief deswegen sogar den Nationalen Sicherheitsrat ein. Über 1.500 französische Soldaten sind derzeit noch in Niger stationiert und sollen nun die „Stabilität“ sichern – das könnte zu militärischen Auseinandersetzungen führen.

Weitreichende Drohung

Auch die Amerikaner haben sich zu Wort gemeldet. Der US-Außenminister Antony Blinken habe bereits mit dem abgesetzten Präsidenten Nigers telefoniert und ihm zugesichert, man wolle die „Demokratie“ und die „verfassungsmäßige Ordnung“ wiederherstellen.

Am unmittelbarsten ist die Drohung der Staatengruppe ECOWAS (Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, bestehend aus 15 Staaten, darunter Nigeria, Ghana, Senegal): Entweder der alte Präsident Bazoum werde wieder eingesetzt oder es gebe eine Militärintervention. Die EU hat sich mit dieser Drohung solidarisiert. Burkina Faso und Mali, nach den Putschen in diesen Ländern als ECOWAS-Mitglieder ausgeschlossen, haben dagegen vor einem Eingreifen gewarnt. Dies würde als Kriegserklärung gewertet, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Die Aufregung des Westens ist nicht überraschend, denn die Befürchtung ist groß, dass Niger nach einem Machtwechsel, ähnlich wie Mali und Burkina Faso, in eine pro-russische Sphäre abgleitet. Schon fragt die FAZ besorgt: „Ist Wagner in den Putsch verstrickt?“ Symbolisch hierfür sind auch die Proteste vor der Französischen Botschaft. Wütend montierte die Menge das Schild der Botschaft ab und ersetzte es durch eine russische Flagge.

Macron wurde daraufhin deutlich. Man würde keinen Angriff auf französische Interessen dulden. Würde das dennoch passieren gäbe es „eine unerbittliche Reaktion“. Die Militär-Junta zeigt unterdessen keine Bereitschaft, auf diese Forderungen einzugehen und teilt mit, sie seien „fest entschlossen, das Land zu verteidigen“. Die Zeichen stehen auf Krieg.

Die USA werden ganz gewiss in Niger mitmischen. Niemand sonst hat seit 1945 so viele Regierungen gestürzt. Washington unterhält die meisten Militärstützpunkte, exportiert die meisten Waffen und hat den höchsten Rüstungsetat der Welt.