Hörbuch: USA gegen Deutschland

Leseprobe aus der Printausgabe

«Wir müssen mit Deutschland hart umgehen, und ich meine dabei das deutsche Volk, nicht nur die Nazis.» (US-Präsident Franklin D. Roosevelt im Gespräch mit seinem Finanzminister Henry Morgenthau, 9.8.1944)

«Die Welt-Finanzmächte in New York, London und Paris wollten in erster Linie den Zweiten Weltkrieg dazu nutzen, Hitlers schnell wachsendes Tauschhandelssystem für den Welthandel abzudrosseln.» (Curtis B. Dall, US-Publizist und Schwiegersohn Franklin D. Roosevelts)

«Wir haben gar keine Bundesregierung – Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland.» (Sigmar Gabriel, Rede zum Sonderparteitag in Dortmund, 27.2.2010)

«Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden,

haben nichts zu entscheiden.» (Horst Seehofer bei Pelzig unterhält sich, BR, 20.5.2010)

«Deutschland ist ein besetztes Land, wir haben keinen Friedensvertrag, also sind wir auch nicht frei!» (Der Sänger Xavier Naidoo im ZDF-Morgenmagazin, 26.10.2011)

«Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän

gewesen.» (Wolfgang Schäuble auf dem Frankfurt European Banking Congress, 18.11.2011)

1945 bis 1989: Besatzungskind BRD

«Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten.» (Abgeordneter Carlo Schmid, SPD, Mitglied des Parlamentarischen Rates, zur Schaffung des Grundgesetzes, 8. September 1948)

«Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes, wir haben den Auftrag von den Alliierten.» (Konrad Adenauer, 1949)

«Wir sind doch faktisch ein Protektorat der Vereinigten Staaten.» (Ex-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, CDU, Spiegel, 21.5.1958)

«Die alte Bundesrepublik war ein Protektorat Amerikas. Auch nachdem Deutschland 1990 nach eigener Definition den Zustand voller Souveränität erreicht hatte, bewahrte es seine Loyalität gegenüber der Schutzmacht ohne Abstriche.» (Spiegel 8/1997)

«Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht, am 8. Mai 1945, ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind.» (Theo Waigel, CSU, auf dem Schlesiertreffen in Hannover, 2.7.1989)

«In der Bundesrepublik lagerten ab Mitte der 1960er Jahre Atombomben. In etwa zehn Depots entlang der innerdeutschen Grenze befanden sich etwa 700 Sprengsätze. Später wurden diese in Lager in den Regionen um Stuttgart und Frankfurt verteilt. (…) Sie waren für den nuklearen Ersteinsatz geplant.» (Focus, 15.11.2013)

1990 bis heute: Immer noch besetzt

«Es wäre langsam an der Zeit, dass einmal grundsätzlich geklärt wird: Welche Relikte aus der Besatzungszeit gelten immer noch? Die deutsche Souveränität ist ja 1955 erklärt worden, aber sie war gleich null (…). Und das, was dann 1990 draufgesetzt worden ist, hat das auch noch nicht grundsätzlich verändert.» (Egon Bahr, WDR, Monitor-Interview, 7.11.2013)

«Also ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945. Wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden?» (Gregor Gysi, Phoenix-Interview, 8.8.2013)

«Wenn die Medienberichte zutreffen, erinnert das an das Vorgehen unter Feinden während des Kalten Krieges (…) Es sprengt jede Vorstellung, dass unsere Freunde in den USA die Europäer als Feinde ansehen.» (Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zum NSA-Skandal, Bild, 30.6.2013)

«Warum müssen amerikanische Atombomben in Deutschland bleiben?» – Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Dr. Martin Schäfer: «Ich glaube nicht, dass ich dazu etwas sagen sollte. Das entscheiden in erster Linie die Amerikaner.» (Bundespressekonferenz, 6.3.2015)

«Angela Merkel agiert wie eine echte europäische Politikerin, anstatt enge deutsche Interessen zu verfolgen. Sie versteht die echte Gefahr, die von Putins Politik ausgeht. (…) Ohne Merkel gäbe es keine Russland-Sanktionen.» (US-Investor George Soros, Frankfurter Rundschau, 4.4.2015)

«Durch die teuren Energiepreise wird Deutschland nicht mehr produzieren können – und das ist halt die späte Erfüllung des Morgenthau-Plans. Und das wollen ja die Grünen.» (Gloria von Thurn und Taxis, Servus TV, 26.6.2022)

«Die Zerstörung der vier Röhren von Nord Stream 1 und 2 war der erste kriegerische

Akt gegen die Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung 1949.» (Björn Höcke, Rede in Gera, 3.10.2022)

