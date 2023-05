WHO warnt: Weltuntergangs-Virus kommt (vielleicht)

Vielleicht mäht bald ein krasses Killervirus die Menschheit nieder. Hinweise? Keine, aber man kann ja mal warnen – findet WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus. Solide Aufklärung statt Panikmache: Auf der Doppel-DVD „Ignoriert – unterdrückt – diffamiert: Ein Wissenschaftler klagt an“ von Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Hier mehr erfahren.

In knapp zwölf Monaten werden zahlreiche Regierungen ihn unterzeichnen: den globalen Ermächtigungsvertrag. Mit ihm kann die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei selbst ausgerufener Pandemie die Maßnahmen diktieren, den Staaten also die Souveränität rauben. Damit ein nationaler (und rationaler) Alleingang – wie Schweden ihn bei der Corona-Pandemie vorgemacht hat – sich nicht wiederholt.

Auch die deutsche Regierung zeigt sich unterwerfungswillig. Vorherige Volksbefragung oder Entscheidung? Wozu denn das?! Die letzte Lockdown-Diktatur hat doch hervorragend funktioniert. Und die nächste Pandemie kommt bestimmt – so verspricht WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus. Der warnte kürzlich in Genf vor der Möglichkeit eines Monster-Virus:

„Die Gefahr, dass eine weitere Variante auftaucht, die neue Krankheits- und Todesfälle verursacht, bleibt bestehen. Und die Gefahr, dass ein weiterer Erreger auftaucht, der noch tödlicher sein könnte, bleibt bestehen.”

Wow, „noch tödlicher“ als Corona, dessen Omikron-Variante bereits ein „zweites Ebola“ (Frank-Ulrich Montgomery) gewesen ist. Laut Daily-Mail fürchtet Ghebreyesus, dass, obwohl die dunkelsten Tage der Pandemie der Geschichte angehören, immer noch eine Weltuntergangs-Covid-Variante entstehen könnte, die die Macht hat, die Welt wieder an den Anfang zu schicken.

Konkrete Hinweise? – Natürlich keine. Aber kann ja mal warnen. Vielleicht, wenn die WHO Glück hat, entkommt bald der nächste Virus einem Mad-Scientist-Labor. Ganz wie in Hollywood: War ein Katastrophen-Szenario erfolgreich, wird ein zweiter Teil gedreht. Womöglich mit der alten Besetzung: Lauterbach, Drosten, Dahmen und anderen Horror-Stars. Die hätten ab nächstem Jahr sogar eine neue Ausrede: Sorry, ist nicht unsere Entscheidung. Die WHO verlangt, dass wir euch quälen.“…

