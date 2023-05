Interview mit Beate Bahner. Ihren Kampf gegen die Corona-Diktatur büßte sie mit Zwangseinweisung in die Psychatrie. In ihrem aktuellen Buch rechnet die Juristin mit dem Impfwahn ab. Dieser Artikel erschien im COMPACT-Spezial 35 „Politische Verfolgung“. _ Beate Bahner im Gespräch mit Hedi Gottlieb Ihr Buch Corona-Impfung trägt den Untertitel «Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten». Was macht das Thema so dringlich? Zig Millionen Menschen in Deutschland, vermutlich zwei Drittel der Bevölkerung, sind bereits geimpft. Es