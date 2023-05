WGT 2023: Rendezvous mit Tiroler Waldgeistern

Die Kombination von Heidentum und alpinen Mythen ist zu einer festen Größe im Metal sowie im Neofolk geworden. In diese Riege reiht sich nun auch die 2017 gegründete Tiroler Folk- und Black-Metal-Band Perchta ein. Tauchen Sie ein in die Welt unserer Ahnen: Mit der altnordischen „Edda“, den „Germanischen Götter- und Heldensagen“ von Felix und Therese Dahn oder Guido von Lists „Geheimnis der Runen“. In edler Aufmachung und unschlagbar günstig zu beziehen in unserem Online-Shop.



Thematisch folgt die Band dem germanischen Heidentum sowie der Sagen- und Mythenwelt ihres Heimatlandes Tirol. Schon der Bandname deutet an, worum es bei Perchta geht.

Ambivalente Sagenfigur

Frau Perchta, auch bekannt als die Percht oder Perchtl, ist eine bis in vorchristliche Zeiten überlieferte Sagengestalt, die im Aipenraum beheimatet ist. Es handelt sich um eine Gestalt von ambivalenter Natur, die sowohl gütig als auch streng sein kann und eine wichtige Rolle im Brauchtum und in den Volkserzählungen der alpinen Raums spielt.

Die Legenden und Geschichten über Frau Perchta sind vielfältig und variieren je nach Region. Im Allgemeinen wird sie als eine geheimnisvolle Frau mit weißem Gewand und manchmal einer goldenen Krone oder einem Stirnreif beschrieben. Sie wird oft als eine alte, weise Frau dargestellt, die in den Wintermonaten umherwandert und über das Wohl der Menschen wacht.

Die Darstellung von Frau Perchta zeigt jedoch auch eine düstere Seite. Sie wird manchmal mit einer Maske oder einem hässlichen Gesicht gezeigt und wird als grausame Gestalt beschrieben, die Menschen bestraft, insbesondere jene, die unehrlich oder faul sind. Es wird gesagt, dass sie die Macht hat, den Bauch der Menschen aufzuschlitzen und ihn mit Stroh oder Steinen zu füllen, wenn sie schlechte Taten begangen haben. Andererseits belohnt sie diejenigen, die fleißig sind und ihre Pflichten erfüllen, mit Geschenken und Segen.

Markerschütternde Schreie und Klargesang

Perchta erscheint oft in den zwölf Rauhnächten zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Insbesondere in Österreich gibt es beispielsweise im Salzburger Land bis heute spezielle Rituale und Umzüge, bei denen Menschen als Perchten verkleidet durch die Straßen ziehen. Diese Perchtenläufe sind beeindruckende und oft erschreckende Veranstaltungen, bei denen die düstere Seite von Frau Perchta zum Ausdruck kommt.

Die Perchten tragen furchterregende Masken und Fellkleidung, um die bösen Geister des Winters zu vertreiben und Glück und Wohlstand für das kommende Jahr zu bringen. Zuletzt bedienten sich die beiden Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert in ihrer hochgelobten Thriler-Serie „Der Pass“ aus diesem Mythen-Fundus.

Auch die Band Perchta schuf gestern bei ihrem WGT-Auftritt vom ersten Moment an eine intensive und dichte Atmosphäre. Ritualistisch anmutende Folk-Elemente werden bei Perchta mit aggressiven und meist im mittleren Tempo gehaltenen gehaltenen Black-Metal-Attacken gemixt. Im Mittelpunkt des Auftritts steht Frontfrau Perchta, die auch gestern einmal mehr ihre große stimmliche Bandbreite unter Beweise stellte. Im Repertoire fanden sich neben markerschütternden Schreien sowie gelegentlichem Klargesang auch Passagen mit gesprochenen Worten.

Deutsche Elektro-Wertarbeit aus Brandenburg

Nach der Gründung 2017 und der Edition des ersten Albums „Ufang“ 2020 nun also auch eine gelungene WGT-Premiere. Es wird in jedem Fall lohnend bleiben, den Weg dieser Band weiter zu verfolgen.

Schon etabliert hat sich hingegen die deutsche Elektro-Band Solitary Experiments aus Frankfurt an der Oder, die gestern im Westbad auftrat. Solitary Experiments haben im Laufe der Jahre eine beeindruckende Diskografie aufgebaut, die mittlerweile aus mehreren Studioalben, Singles und Remix-Sammlungen besteht. Zu ihren bekanntesten Songs gehören Hits wie „Paradox“, „Stars“, „Delight“, „Epiphany“ und „Immortal“. Jedes Lied ist geprägt von einer Mischung aus kraftvollen Beats und emotionalen Texten. Auch gestern machten Solitary Experiments bei ihrem WGT-Auftritt deutlich, weshalb deutsche Elektro-Bands weltweit nach wie vor einen hervorragenden Ruf genießen.

