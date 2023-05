Querfront-Debatte am 9.6.: Kleine-Hartlages Buchpremiere

Mittlerweile hat auch die Linke die Brisanz von Kleine-Hartlages Buch „Querfront! Die letzte Chance für die deutsche Demokratie“ erkannt, wie auf der Antifa-Seite „Endstation Rechts“ nachzulesen.

Bei „Endstation Rechts“ wird das Buch von einem Schwergewicht rezensiert: Armin Pfahl-Traughber, einem As des Inlandsgeheimdienstes. Pfahl-Traughber gehört zu den aggressivsten Einpeitschern unter den sogenannten Rechtsextremismus-Experten. Von 1994 bis 2004 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referatsleiter in der Abteilung für Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). Aktuell ist er Dozent an der Akademie für Verfassungsschutz in Heimerzheim. Pfahl-Traughber schreibt: „Manfred Kleine-Hartlage, ein umtriebiger Autor zwischen COMPACT-Magazin und „Verlag Antaios“, legt eine neue Monographie über eine ‚Querfront!‘ dar. Er sieht in einer Kooperation von Links und Rechts die letzte Möglichkeit, die angeblich bestehende Herrschaft eines „Macht-Kartells“ zu überwinden.“

Im Folgenden versucht der VS-Mann, den Ansatz Kleine-Hartlages als illusionär darzustellen, da es keine Fraktion in der Linken gebe, die mit Rechten zusammenarbeiten wolle. Das Verhalten der einstigen Hoffnungsträgerin Sahra Wagenknecht seit Jahresbeginn mag ihm recht geben. Doch allein schon die Tatsache, dass Pfahl-Traughber sich ins Rennen schicken lässt, um sein linkes Publikum gegen dieses Buch zu immunisieren, dementiert seine These: Offensichtlich fürchtet er, dass dieser Diskussionskeim früher oder später doch Früchte tragen könnte.

Kleine-Hartlage stellt sein Buch am 9. Juni erstmals öffentlich vor – der erste Auftritt des Bestsellerautors seit 2020! Sein Diskussionspartner ist kein anderer als Peter Feist, der als alter Trotzkist dennoch den Weg zur patriotischen Rechten gefunden hat und mit dem Thema von beiden Seiten des politischen Spektrums aus vertraut ist. Ist die aktuelle „Querfront“-Debatte nicht eine Reprise des Volksfront-Konzeptes, das die Kommunisten in den 1930er Jahren „gegen Faschismus und Krieg“ befolgten – also ein trojanisches Pferd der Linken? Oder kann man diese Strategie den Linken entwinden? Andererseits: Wozu braucht es aktuell eine Querfront, wenn doch die AfD selbst immer stärker wird und im Osten vor der Mehrheitsfähigkeit steht?

Das sind spannende Fragen, denen sich Kleine-Hartlage gerne stellen wird. Die Buchpremiere findet am 9. Juni um 19 Uhr in der „Staatsreparatur"(Jungfernstieg 4b – 12207 Berlin) statt.

