Großangriff der WELT auf Schultze-Rhonhof

Am Donnerstag letzter Woche zeigte die Startseite der „Welt“ die Schlagzeile „Das Schultze-Rhonhof-Manöver“ und ein großes Foto des Generals aus seiner aktiven Dienstzeit. In der Einleitung des Artikels hieß es: „Wie konnte es zur Reichsbürgerbewegung kommen? Der Fall eines Bundeswehrgenerals erweist sich als exemplarisch. Entscheidend ist seine Deutung der Ursachen des Zweiten Weltkriegs. Mit der kann sich im Zuge des Kriegs gegen die Ukraine offenbar auch Wladimir Putin anfreunden.“ Später fasste eine Zwischenüberschrift kurz und bündig die These des Springer-Autors zusammen: „Der Umsturz führt über Geschichtsrevision“. Gemeint ist der Umsturz der Reichsbürger, als dessen ersten Anlauf die Mainstream-Medien den Rentner-Putsch vom Dezember 2022 sehen. War schon die damalige Razzia Ausdruck einer regierungsamtlichen Verschwörungstheorie, so wird der Kreis der Verdächtigen mit diesem „Welt“-Artikel jetzt noch ausgeweitet: Nun soll auch Schultze-Rhonhof – ein hochdekorierter Bundeswehr-General, der sich immer von den Reichsbürgern distanziert hat – deren Umsturzpläne befördern, und zwar weil er „Geschichtsrevisionismus“ betreibe. Die „Welt“: „Der Werdegang des Generalmajors zeigt, wie eine hoch respektierte Persönlichkeit aus der politischen Elite der Bundesrepublik einen Weg einschlägt, an dessen Ende er von seinen alten Netzwerken vollkommen abgeschnitten ist und verbittert bei der AfD um Unterstand bitten muss.“

Putin und andere „Geschichtsrevisionisten“

In denselben Sack wie Schultze-Rhonhof steckt der Artikel auch noch weitere Persönlichkeiten. Namentlich attackiert die Suada vier Personen:

Eine enge geistige Verbindung wird in der „Welt“ zwischen Schultze-Rhonhof und dem Kreml konstruiert. Das Blatt schreibt: „Denn die These Putins war in Deutschland schon im Umlauf, bevor der russische Präsident ihr seine Autorität verlieh. Populär gemacht hat sie vor allem der ehemalige Generalmajor der Bundeswehr Gerd Schultze-Rhonhof, der 1996 aus eigenem Antrieb aus der Bundeswehr ausschied, weil er der Bundesrepublik mangelnde Verteidigungsbereitschaft vorwarf (womit er zweifellos recht hatte).“

„Auf den ersten Blick erscheinen diese Thesen nicht als Verschwörungstheorie, sondern als Beitrag zu einer historischen Diskussion, der man mit Fakten, Quellen und alternativen Interpretationen zu Leibe rücken könnte“, muss die „Welt“ zugeben. Aber dann wird die Notbremse gezogen: „Doch es gibt noch eine zweite Ebene in Putins Geschichtsschreibung, die sie zu einer Verschwörungstheorie macht. Man muss sich nur einmal vorstellen, wie die Welt aussähe, wenn seine Darlegungen zuträfen. Dann wären nämlich alle Menschen, die in der Schule gelernt haben, Hitler allein träfe die Schuld an der Entfesselung des 2. Weltkrieges über Jahrzehnte belogen worden und sofort stellt sich natürlich die Frage: von wem? Und warum?“

Von der „Welt“ attackiert: Das Dokumentenwerk von NVA-General Bernd Schwipper. Hier bestellen.

Es lohnt sich nicht, as Machwerk der „Welt“ gegen kritische Geschichtsschreibung weiter zu zitieren. Es reicht der Hinweis, dass das Blatt völlig unterschiedliche Autoren als Helfershelfer der Reichsbürgerbewegung bezichtigt: So hat Putin mit Sicherheit keine Reichsbürgerambitionen, und Schultze-Rhonhof und Schwipper vertreten bei der „Operation Barbarossa“ gegensätzliche Standpunkte (Schwipper geht von einem Präventivkrieg Hitlers aus, Schultze-Rhonhof widerspricht). Thorsten Schulte gerät mit seinem Standardwerk „Fremdbestimmt“ offensichtlich vor allem deswegen ins Visier, weil er einmal eine YouTube-Diskussion zwischen beiden moderiert hat. Die „Welt“: „Schulte geht es folglich in dem Gespräch nicht in erster Linie um historische Revisionen, sondern um einen weiteren Beleg für seine eigene These, nach der die bundesrepublikanischen Eliten seine Bevölkerung nach Strich und Faden belogen hat. Dabei ist es fast müßig, darauf hinzuweisen, dass er auch schon vor dem Gespräch genügend Belege hatte.“

Geschichte ist gefährlich

Warum die „Welt“ auf Putin und drei völlig unterschiedliche deutsche Autoren gleichzeitig einprügelt und sie auch noch mit dem Rollatom-Putsch der Reichsbürger in Verbindung bringt? Vielleicht wegen dieser Einschätzung: „Geschichte ist vermutlich das größte verbindende Thema der neuen und der alten Rechten.“Dagegen will man schießen. Getreu dem Motto des Großen Bruders aus George Orwells „1984“: „Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Und wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft.“

Insbesondere will man offensichtlich die tatsächlich vorhandene Parallelität in der Argumentation von Putin und Schultze-Rhonhof zur Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges und zur Rolle Polens in diesem Zusammenhang diskreditieren… Deutsche und russische Geschichtsforscher sollen nicht zusammenkommen.

Die Lektüre des „Welt“-Artikels lohnt nicht weiter (er ist ohnedies hinter der Bezahlschranke). Was sich aber unbedingt lohnt, ist die Lektüre der Autoren und Bücher, die die „Welt“ so fürchtet. Stöbern Sie mal hier.

P.S.

Die „Welt“ hat die Überschrift des zitierten Artikels noch einigen Stunden geändert. Aus „Das Schultze-Rhonhof-Manöver“ wurde „So wird man zum Reichsbürger“. Im Übrigen blieb der Inhalt unverändert.