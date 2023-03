@ Elon Musk und Yuval Harari: Stoppt die KI-Entwicklung

Transhumanismus-Experten wie Elon Musk und Yuval Harari fordern eine Pause für die KI-Entwicklung! Zeit für kritische Bilanzierung und den Aufbau demokratischer Kontrollinstanzen. Lesen Sie hier das komplette Manifest. Wer hat Interesse an der Durchsetzung des Transhumanismus, Great Reset und digitaler Überwachung? COMPACT-Spezial „Geheime Mächte. Great Reset und Neue Weltordnung“ klärt auf. Hier mehr erfahren.

Wenn Unternehmer Elon Musk und Zeitgeist-Diagnostiker Yuval N. Harari in Sachen Transhumanismus laut „Stopp!“ rufen, dann muss es wirklich kurz vor Zwölf sein. Schließlich ist Multimilliardär Musk selber ein Avantgardist dieser Bewegung, an der Erstellung eines Hirnchips beteiligt, der seine Träger in Cyborgs verwandelt. Musk hält eine komplette Transformation des Menschen zum Androiden gar für überlebenswichtig: denn als biologisches Wesen würde er den künftigen Klimakollaps nicht überstehen.

Anders der Historiker Yuval Harari. Der ist zwar als WEF-Berater tätig, aber seine Prognosen über die transhumanistische Zukunft sind so apokalyptisch, so zappenduster, dass sie keinen Werbung sind, sondern zum Widerstand provozieren. Kürzlich erklärte Harari: Bei jeder neuen Erfindung im Bereich der Genetik und KI frage er sich: was hätte Stalin damit gemacht? Daraus resultieren seine Vorhersagen. Als Historiker weiß er: Der Mensch realisiert stets das Schlimmstmögliche.

Wenn also ein KI-Unternehmer, ein resignierter Historiker und tausend weitere Transhumanismus-Experten vor zwei Tagen einen offenen Brief an die Tech-Giganten Microsoft und Google unterzeichnet haben, der einen Stopp dieser Entwicklungen fordert, sollte jeder aufhorchen. Denn die Warnungen beziehen sich auf Projekte, deren Realisation unmittelbar vor der Tür steht:

„Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten? Sollen wir alle Arbeitsplätze automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nicht-menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren?“

Was die Appellierenden besonders beunruhigt: Die KI hat eine Stufe erreicht, wo sie selbst von ihren Erfindern nicht mehr verstanden wird. Niemand kann ihre Funktionen, das Wie und Was noch exakt vorhersagen. Dieser offene Brief warnt vor Überrumpelung, für ein Innehalten und die Besinnung auf das Gefahrenpotenzial. Ein Gegenruf zu den Great Reset-Dystopien, in denen Eliten die „überflüssige“ Massen auf Existenzminimum halten.

Es folgt eine Übersetzung des kompletten Briefes. Möchten Sie, liebe Leser, diesen Appell auch unterschreiben? Dann klicken Sie hier

KI-Experimente stoppen: Ein offener Brief „Wir fordern alle KI-Labore auf, das Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger als GPT-4 sind, sofort für mindestens 6 Monate auszusetzen. KI-Systeme mit einer dem Menschen ebenbürtigen Intelligenz können tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen, wie umfangreiche Forschungsarbeiten zeigen, die von führenden KI-Labors anerkannt werden. Wie in den weithin befürworteten Asilomar-KI-Grundsätzen dargelegt, könnte fortgeschrittene KI einen tiefgreifenden Wandel in der Geschichte des Lebens auf der Erde darstellen und sollte mit entsprechender Sorgfalt und entsprechenden Ressourcen geplant und verwaltet werden. Leider findet eine solche Planung und Verwaltung nicht statt, obwohl sich die KI-Labors in den letzten Monaten in einem außer Kontrolle geratenen Wettlauf um die Entwicklung und den Einsatz immer leistungsfähigerer digitaler Köpfe befanden, die niemand – nicht einmal ihre Erfinder – verstehen, vorhersagen oder zuverlässig kontrollieren kann. Heutige KI-Systeme sind inzwischen bei allgemeinen Aufgaben mit Menschen konkurrenzfähig und wir müssen uns fragen: Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten? Sollen wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nicht-menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen, überlisten, überflüssig machen und ersetzen könnten? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Solche Entscheidungen dürfen keinesfalls an nicht-gewählte Technik-Giganten delegiert werden. Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind. Dieses Vertrauen muss gut begründet sein und mit dem Ausmaß der potenziellen Auswirkungen eines Systems zunehmen. In der jüngsten Erklärung von OpenAI zu künstlicher allgemeiner Intelligenz heißt es: ,Irgendwann könnte es wichtig sein, eine unabhängige Überprüfung einzuholen, bevor mit dem Training künftiger Systeme begonnen wird, und für die am weitesten fortgeschrittenen Bemühungen zu vereinbaren, die Wachstumsrate der für die Erstellung neuer Modelle verwendeten Daten zu begrenzen.‘ Wir stimmen dem zu. Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Deshalb fordern wir alle KI-Labore auf, das Training von KI-Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4, sofort für mindestens sechs Monate zu unterbrechen. Diese Pause sollte öffentlich und überprüfbar sein und alle wichtigen Akteure einbeziehen. Wenn eine solche Pause nicht schnell umgesetzt werden kann, sollten die Regierungen eingreifen und ein Moratorium verhängen. KI-Labore und unabhängige Experten sollten diese Pause nutzen, um gemeinsam eine Reihe gemeinsamer Sicherheitsprotokolle für fortschrittliche KI-Designs und -Entwicklungen zu entwickeln und umzusetzen, die von unabhängigen externen Experten streng geprüft und überwacht werden. Diese Protokolle sollten gewährleisten, dass Systeme, die sich an sie halten, zweifelsfrei sicher sind. Dies bedeutet keine generelle Pause in der KI-Entwicklung, sondern lediglich eine Abkehr vom gefährlichen Wettlauf zu immer größeren, unberechenbaren Black-Box-Modellen mit emergenten Fähigkeiten. Die KI-Forschung und -Entwicklung sollte sich darauf konzentrieren, die heutigen leistungsfähigen, hochmodernen Systeme genauer, sicherer, interpretierbarer, transparenter, robuster, abgestimmter, vertrauenswürdiger und loyaler zu machen. Parallel dazu müssen die KI-Entwickler mit den politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten, um die Entwicklung robuster KI-Governance-Systeme drastisch zu beschleunigen. Diese sollten zumindest Folgendes umfassen: neue und fähige Regulierungsbehörden, die sich speziell mit KI befassen; die Überwachung und Verfolgung hochleistungsfähiger KI-Systeme und großer Pools von Rechenkapazitäten; Herkunfts- und Wasserzeichensysteme, die dabei helfen, echte von synthetischen Daten zu unterscheiden und Modelllecks zu verfolgen; ein robustes Prüfungs- und Zertifizierungssystem; die Haftung für durch KI verursachte Schäden; eine solide öffentliche Finanzierung der technischen KI-Sicherheitsforschung; und gut ausgestattete Institutionen zur Bewältigung der dramatischen wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen, die KI verursachen wird (insbesondere für die Demokratie). Die Menschheit kann mit KI eine blühende Zukunft genießen. Nachdem es uns gelungen ist, leistungsfähige KI-Systeme zu schaffen, können wir nun einen ,KI-Sommer‘ genießen, in dem wir die Früchte ernten, diese Systeme zum klaren Nutzen aller entwickeln und der Gesellschaft die Chance geben, sich anzupassen. Bei anderen Technologien mit potenziell katastrophalen Auswirkungen auf die Gesellschaft hat die Gesellschaft eine Pause eingelegt, das können wir auch hier tun. Genießen wir einen langen KI-Sommer und stürzen wir uns nicht unvorbereitet in den Herbst.“

Vielleicht geht dieses Manifest manchem Leser nicht weit genug: Schließlich fordert es keinen vollständigen Stopp, sondern „nur“ eine Pause zum Überdenken und zur Aufrüstung demokratischer Abwehr. Dennoch: Diese Sommerpause eine große Chance für den Widerstand!

