Die Götter von Walhall neu entdecken

Vielleicht stand Felix Dahns Roman „Ein Kampf um Rom“(1974) auch im Bücherschrank Ihrer Eltern? Bis ins späte zwanzigste Jahrhundert gehörte es hierzulande zu den beliebtesten Werken der Monumentalliteratur, versgleichbar mit Lew Wallaces „Ben Hur“. Fast hundert Jahre nach seiner Entstehung (1969) wurde er mit Weltstars wie Orson Welles aufwändig verfilmt.

In der Spätantike des 6. Jahrhunderts angesiedelt, handelt der Roman vom Kampf der Ostgoten gegen Ostrom und ihrem Untergang. Der patriotische Dichter Dahn verstand „Ein Kampf um Rom“ als Warnung an das Wilhelminische Deutschland vor Selbstüberschätzung und Niedergang.

Die finalen Verse „Gebt Raum, ihr Völker, unsrem Schritt. / Wir sind die letzten Goten. / Wir tragen keine Krone mit, / Wir tragen einen Toten“ fanden Eingang in zahlreiche Anthologien. Wer will die Aktualität dieser Verse in Anbetracht vermessener Kriegspolitik bezweifeln?

Aber den Hochschullehrer Dahn trieb nicht nur die Sorge um das Wohl des gegenwärtigen Deutschlands, sondern auch um dessen historische und kulturelle Erbschaft: die germanischen Götter- und Heldensagen. Schon seine juristische Habilitationsschrift hatte „Studien zur Geschichte der germanischen Gottesurteile“ zum Thema. Damit hatte er sein Lebensthema gefunden. Ihm widmete er regelmäßig historische Abhandlungen, Nacherzählung und sogar Versepen. Dahns Gesamtausgabe umfasst 16 Bände: Ein Kraftakt kultureller Vermittlungsarbeit, deren Popularität sich über mehrere Generationen – bis heute erstreckte.

Gemeinsam mit seiner Frau Therese, Nachfahrin der Dichterin Anette von Droste-Hülshoff, die in Breslau einen literarischen Salon betrieb, bietet Felix Dahn im vorliegenden Band „Germanische Götter- und Heldensagen“ einen umfassenden Einblick in die germanische und nordische Sagenwelt. Im ersten Teil „Göttersagen“ werden die Grundanschauungen der Götterwelt sowie einzelne Götter wie Odin, Thor und Loki vorgestellt. Anschließend präsentiert Therese Dahn die bekanntesten Heldensagen, von den Wölsungen über Beowulf bis zu den Nibelungen.

Die Mischform aus Dichtung und Reflexion überwindet alle Klischees und Vereinfachungen, lässt wenig bekannte Seiten der Überlieferung sprechen: Wissen Sie beispielsweise, wofür der mächtige Gott Odin stand? Die Dahns klären in „Germanische Götter- und Heldensagen“ auf:

„Wotan, der Gott des Lufthauchs, ist also auch der Gott des Geisteshauchs; und zwar des Geistes in seinem geheinisvollen Grübeln, in seiner tiefsten Versenkung in den Rätselrunen des eigenen Wesens, der Welt und des Schicksals. Wer der Natur ihre Geschichte, ihre Rätsel abfragen, wer die Urspünge und die Ausgänge aller Dinge erkunden, wer Gott und die Welt im tiefsten Wesenskern erforschen, d.h. wer philosophieren will, der tut wie Odin; Odin der ,grübelnde Ase’, wie ihn bezeichnend die Edda nennt. Ahnungsvoll hat der deutsche Geist den ihm eignen philosophischen Sinn und Drang (…) seinen faustischen Zug, in das Bild seines obersten Gottes gelegt.“

Odin als Gott der Dichter und Denker. Felix und Therese Dahn zeigen, dass die germanische Mythologie an Tiefe, Weisheit und Vieldeutigkeit der griechisch-römischen keineswegs nachsteht. Auch Hollywood entdeckt das epische Potenzial nordischer Geschichte(n). Das beweisen Serien wie „Vikings“ oder Blockbuster wie „The Northman“. Wir sollten sie wirklich wieder lesen. Beginnen wir doch mit dem Meisterwerk von Felix und Therese Dahn.

