Wegen „Neger“: Boris Palmer abserviert

Boris Palmer ist gestern nach fast vier Jahrzehnten Mitgliedschaft bei den Grünen ausgetreten. Der erfolgreiche Oberbürgermeister von Tübingen wurde auch in der Vergangenheit immer wieder von seiner Partei gemobbt. Ende letzter Woche hat er in Frankfurt am Main in einem Streigespräch mehrfach das Wort „Neger“ benutzt, das brachte das Fass zum Überlaufen. Dabei war das böööse N-Wort noch bis vor 20 Jahren gang und gäbe auch in den Leitmedien.

Das sind einige unserer heutigen Themen:

Magdeburg: Aufschwung für den Widerstand

Frankfurt/Oder: Streit am 1. Mai

Zittau: Rathaussturm erfolgreich

Great Reset : Starke Aufklärung

