Wegen “Ami go home”? Dehm droht Parteiauschluss

Der Wagenknecht-Vertraute soll mit dem Segen des Bundesvorstandes aus der Linkspartei geworfen worden. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und Musikproduzent hatte vor Kurzem seinen Song “Ami go home” vorgestellt.

Diether Dehm (72) ist das Enfant terrible der Linkspartei. Er bezeichnete den SPD-Außenminister Heiko Maas als „NATO-Strichjungen“ und ließ zum Verdruss der Schleimer und Verräter nie ein gutes Haar am US-Imperialismus. Vor zwei Wochen veröffentlichte er seinen Song “Ami go home”, der im Schunkelrhythmus des Nabucco-Chors wie ein Mobilisierungsschlager für die gleichnamige Demonstration am 26. November in Leipzig wirkt, obwohl der Frankfurter gar nichts damit zu tun hat. Aber manchmal reicht den Skalpjägern schon eine zufällige zeitliche Nähe, um einen in Rechtsverdacht zu bringen. Hier gibts für die Demo das Mobilisierungspaket mit “Ami go home”-Fahne, Flyern, trillerpfeifen, Plakaten.

Dass er auch noch eine neue Linkspartei für die Europawahlen 2024 gefordert hatte, brachte ihm zusätzlich den Spaltungsvorwurf ein – seit vorgestern läuft der Ausschlussantrag mit dem Segen des Bundesvorstandes. Dabei hat er nur ausgeplaudert, was auch seine Freundin Sahra Wagenknecht will, denn auch sie liebäugelt mit einer Neugründung.

In einem Begleitpapier zu diesem Song stellt er seinen Genossen einige interessante Fragen: “Ist weiterhin vom ‘Hauptfeind US-Imperialismus’ zu sprechen? (worunter die expansionistischsten Konzerne zu subsumieren wären). Sind das rechts-regierte Indien und Russland mitsamt Oligarchie nicht auch ‘imperialistisch’? Oder sind sie mit China ‘Teile des antikolonialistisch globalen Südens’ (D. Lossurdo)?” Dehm stimmt natürlich, entgegen der linken Hauptströmung, Losurdo zu, sonst hätte er “Ami go home” nicht komponiert…

Der Bonvivant und Womanizer ist natürlich nicht dafür geschaffen, nur das trocken Brot der Theoriedebatten wiederzukäuen. Deswegen präsentiert er aktuell auf seinem Youtube-Kanal “WeltnetzTV” gleich eine neue lustige Provokation für die linken und woken Apparatschiks: Das Transgender-Bashing “Ich bin jetzt eine Frau” vom “Duo Kröhmermann”. Viel Spaß dabei!