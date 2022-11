Erneuter Haftbefehl gegen Ballweg

Der Haftbefehl gegen “Querdenken”-Gründer Michael Ballweg wurde erneuert, um seine U-Haft zu verlängern. Die wäre Ende Dezember sonst abgelaufen. In COMPACT-Spezial 35: Politische Verfolgung zeigen wir, wie das Regime Oppositionelle kriminalisiert, wegsperrt oder cancelt. HIER mehr erfahren.

Regime-Kritiker werden unter fadenscheinigen Gründen weggesperrt. Auch Querdenker-Gründer Michael Ballweg traf es Ende Juni. Seine Verhaftung wurde mit angeblich nicht zweckgebundener Ausgabe von Spendengeldern begründet. Dabei geht um 650.000 Euro. Ballweg bestreitet die Vorwürfe und der Journalist Alexander Wallach spottete:

„Aber der Zweck {von Querdenken} – Opposition gegen das Corona-Regime – wird als verfassungsfeindlich benannt! Was will die Staatsanwaltschaft also, dieser irren Logik folgend, von ihm? Sie möchte – so es um diesen Vorwurf geht –, dass die Spendengelder korrekt verfassungsfeindlich genutzt werden?”