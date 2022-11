Provoziert Polen den nächsten Weltkrieg?

Obwohl es sich bei der in der Nähe des polnischen Dorfes Przewodow abgestürzten Rakete ganz offensichtlich um eine ukrainische Flugabwehrrakete handelt, arbeitet die Regierung in Warschau schon an einer Eskalation der Situation. Lesen Sie in unserem brandneuen Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld: Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ was Polen in der Zwischenkriegszeit unternahm, um den Zweiten Weltkrieg zu provozieren. Hier mehr erfahren.



Selbst US-Präsident Joe Biden ist überzeugt: Bei der Rakete, die gestern auf einem Gehöft in der Nähe des polnischen Dorfes Przewodow einschlug und die zwei Personen tötete, handelt es sich um eine Rakete der ukrainischen Flugabwehr. In Warschau scheint es jedoch weiterhin Kräfte zu geben, die ungebremst auf Eskalation setzen. So hatte die polnische Regierung schon gestern Abend Teile der eigenen Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Außerdem trat der polnische Sicherheitsrat heute zum zweiten Mal zusammen.

„Nicht einmal ein Händedruck“

Außerdem hat Polens Außenminister Zbigniew Rau den russischen Botschafter einbestellt und ihm eine diplomatische Note überreicht. Botschafter Sergej Andrejew sei kurz vor Mitternacht im Außenministerium gewesen, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Warschau. Weiter führte er aus:

„Es war ein sehr kurzes Gespräch ohne jegliche Höflichkeit, nicht einmal ein Händedruck wurde ausgetauscht. Es dauerte vier Minuten.“

Auch diese Szene wirkt einigermaßen absurd, wenn man in Rechnung stellt, dass Russland nicht für den Raketenbeschuss des ostpolnischen Gehöfts verantwortlich ist. Mittlerweile musste allerdings auch die Regierung in Warschau einen Schritt zurücktreten und eingestehen, dass es sich um eine Rakete der ukrainischen Flugabwehr, die auch aus ukrainischer Fertigung stammt, handelte.

Eurofighter stärken NATO-Luftsicherung im Osten

Die ersten geharnischten Reaktionen Warschaus nach dem Raketeneinschlag machten aber deutlich, dass man in Polen nur auf eine Gelegenheit zu warten scheint, die NATO in den Krieg gegen Russland hineinzuziehen. Obwohl mittlerweile völlig klar zu sein scheint, dass Russland nicht für den Beschuss des Gehöfts verantwortlich ist, scheint sich die Eskalationsspirale in Teilen weiterzudrehen.

So bot das Bundesverteidigungsministerium Polen schon Unterstützung bei der Sicherung seines Luftraums an. Deutsche Eurofighter könnten dazu „bereits ab morgen“ zum Einsatz kommen, „wenn Polen dies wünscht“, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Der polnische Oppositionsführer Donald Tusk wiederum betonte, dass Russland so oder so „zu Hundert Prozent für diese Situation“ verantwortlich sei, da es den Krieg gegen die Ukraine begonnen habe.

Ukraine wünscht Flugverbotszone

Außerdem äußerte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger, dass die Nato wird auf ihrer Dringlichkeitssitzung wahrscheinlich über eine Verstärkung der Luftverteidigung an ihrer Ostflanke beraten. Er betonte:

„Es ist natürlich, dass wahrscheinlich ein Antrag auf dem Tisch liegen wird, den Luftraum der Länder an der Grenze zu stärken.“

Schweden wiederum sicherte Kiew ein weiteres gewaltiges militärisches Unterstützungspaket im Wert von 276 Millionen US-Dollar zu. Natürlich wurde wieder einmal alles von der Regierung in Kiew getoppt.

„Vorsichtig mit den eigenen Wünschen sein“

Der Einschlag einer Rakete des eigenen Militärs aus eigener Fertigung auf polnischem Territorium führte dazu, erneut die Einrichtung einer von der NATO gesicherten Flugverbotszone über dem eigenen Land zu fordern, was definitiv der Beginn des Dritten Weltkriegs wäre. Selbst Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik äußerte im Fernsehsender N-TV zu dieser ukrainischen Forderung:

„Die Ukraine sollte vorsichtig sein, was sie sich wünscht.“

Der Einschlag einer ukrainischen Rakete aus ukrainischer Fertigung wird nun also dafür sorgen, dass noch mehr Reibungsflächen zwischen der NATO und Russland entstehen. Jetzt fehlt nur noch der berühmte Funke, um das Pulverfass endgültig in die Luft zu jagen.

