Zeitreise zum Mord in Dallas 1963 und erfolglose Korrektur der Weltgeschichte: Wie Stephen King MM unter den Rock schaute und in seinem Roman dennoch wegblickte. _ Harald Harzheim Willkommen in der Welt des Stephen King: Tote, die aus Gräbern steigen (Salems Lot), Geister aus längst vergangener Zeit, die sich neu inkarnieren (Friedhof der Kuscheltiere), in Gestalten fortwirken, die dem Opfer maximalen Schrecken bereiten (Es). Die einen Familienvater frühere Morde wiederholen lassen (Shining). Gefrässige Zeitlöcher, mit