Brisant: Epstein erpresste Bill Gates

Wie eng war die Beziehung von Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wirklich? Das Wall Street Journal berichtet nun davon, dass der Pädo-Zuhälter der Eliten Gates zu erpressen versuchte.



Wer sich in den vergangenen drei Jahren kritisch zu Bill Gates und seinem globalen Impfaktivismus äußerte, der geriet schnell in den Verdacht, ein sogenannter Verschwörungstheoretiker zu sein. Noch skeptischer wurde man wohl nur beäugt, wenn man auch noch erwähnte, dass Gates zum erlesenen Kreis um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zählte, in dem sich außerdem noch so illustre Figuren wie Bill Clinton und Prinz Andrew tummelten.

Affäre mit einer Russin

Wie nun aber übereinstimmend zahlreiche Medien berichten, war der IT-Unternehmer sogar sehr nah dran am Kuppler der US-Eliten, der am 10. August 2019 tot in der Zelle seines Untersuchungsgefängnisses aufgefunden worden war. So nah, dass Epstein sogar den Versuch unternahm, Gates zu erpressen.

Angeblich hatte der Microsoft-Gründer 2010 eine Affäre mit der russischen Software-Ingenieurin Mila Antonova, die er zuvor bei einem Bridge-Turnier kennengelernt hatte. Epstein witterte sofort seine Chance, da Gates damals noch mit seiner Frau Melinda verheiratet war und traf sich wenig später mit Mila Antonova.

Als die Affäre von Gates mit Antonova schon beendet war, soll Epstein dem Microsoft-Gründer damit gedroht haben, diese öffentlich zu machen, falls dieser nicht mit der von Epstein gegründeten Stiftung zusammenarbeite. Daraufhin soll es zum Streit zwischen den beiden Männer gekommen sein. Gates war von dem Gedanken, Werbung für die Stiftung des damals schon rechtskräftig verurteilten Sexualstraftäters Epstein machen zu müssen, wohl wenig begeistert.

Epstein und Gates: Eine enge Beziehung

Dennoch war die Beziehung zwischen Gates und Epstein lange Zeit sehr eng. Wie das Wall Street Journal schon im Mai 2021 berichtete, soll sich Gates zwischen 2011 und 2014 Dutzende Male mit dem damals schon verurteilten Sexualstraftäter Epstein in dessen Stadthaus in Manhattan getroffen haben, wobei eine der Begegnungen bis tief in die Nacht gereicht haben soll. Dabei soll Epstein Gates dazu geraten haben, seine Ehefrau zu verlassen. 2021 ließ sich Melinda dann von Bill Gates scheiden. Der Kontakt ihres Ex-Ehemannes zu dem Pädokriminellen Epstein soll jedenfalls aus der Sicht von Melinda Gates einer der wichtigsten Gründe für die Scheidung gewesen sein.

Laut einem früheren Mitarbeiter der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, der sich gegenüber der US-Nachrichtenseite The Daily Beast äußerte, soll Gates in Epstein wegen dessen weitreichenden Beziehungen aber sogar den Schlüssel zum Friedensnobelpreis gesehen haben.

Tatsächlich sollen Gates und Epstein zur Vollendung dieser Mission 2013 nach Straßburg geflogen sein, wo sie Thorbjørn Jagland, den früheren sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Norwegens und damaligen Vorsitzenden des Nobelpreiskomitees trafen. 2011 wiederum trafen sich Gates und Epstein mit der früheren Miss Schweden, Eva Andersson-Dubin, sowie ihrer 15-jährigen Tochter Celina.

Spinne im Netz der US-Eliten

Alle diese Enthüllungen zeigen einmal mehr, welch absolut zentrale Rolle der damals ja schon wegen einer Sexualstraftat vorbestrafte Jeffrey Epstein innerhalb der US-Eliten spielte. Der Fall müsste eigentlich ein gefundenes Fressen für die investigativen Journalisten dieser Welt sein.

Der Chef eines Pädophilenrings, der sich gleichzeitig mit einigen der mächtigsten Menschen der Welt umgab, wird kurz nach seiner Verhaftung tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Als offizielle Todesursache wird schnell Selbstmord angegeben, gleichzeitig war die Überwachungskamera angeblich komischerweise genau zum Todeszeitpunkt ausgefallen.

Der Fall müsste die Medien weltweit eigentlich unablässig beschäftigen, stattdessen ist eine merkwürdige Ruhe eingekehrt, insbesondere nachdem die Epstein-Gespielin Ghislaine Maxwell im Dezember 2021 verurteilt wurde, ohne zuvor wirklich ausgepackt zu haben. Fast hat man den Eindruck, als sollte ein Fass mit hochtoxischem Giftmüll möglichst unauffällig auf dem Grund des Meeres versenkt werden. Der Fall erregt in den Medien jedenfalls deutlich weniger Aufsehen als die Übergriffe des Filmmoguls Harvey Weinstein, die seinerzeit die #MeToo-Bewegung auslösten, obwohl er eigentlich deutlich brisanter ist.

Für Schlagzeilen sorgte unlängst nur die Meldung über einen juristischen Vergleich, mit dem die Deutsche Bank ihre Verstrickungen in die Epstein-Affäre beilegen möchte (COMPACT Online berichtete hier).

Alles zur Epstein-Affäre, aber auch zu den Verstrickungen von Bill und Hillary Clinton und ihrer Entourage in andere Pädo-Skandale finden Sie im neuen COMPACT-Spezial Geheimakte Kinderschänder: Die Netzwerke des Bösen. Immer wieder führen Spuren von Pädophilen-Netzwerken zu den Großen und Mächtigen. Wir decken die Verbindungen schoungslos auf! Das Verbrechen hat Name und Anschrift – wir drucken sie.