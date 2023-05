Arielle: Bunt ist der Meeresgrund

Für die gestern in den Kinos gestartete Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ unterzog Disney seinen Klassiker den lange angekündigten Konformitätskorrekturen. Diversitätskonform und mit der nötigen Rücksicht auf übersehene Minderheiten kommt nun die Arielle für die Generation Regenbogen auf die Leinwand. Aber ist hier womöglich der Tatbestand der kulturellen Aneignung erfüllt? Empfehlenswerter: Der Wagner-Zyklus „Der Ring des Nibelungen“ als Comic. Hier mehr erfahren.

Eingeweihte wussten ja, was sie erwartet, wenn die weltberühmten Disney-Studios nach „Mulan“ mit „Arielle, die Meerjungfrau“ erneut einen Zeichentrick-Klassiker ins digitale Zeitalter überführen. Erstens würde ein Film mit echten Schauspielern und den neuesten Kniffen aus der Trickkiste des CGI-Animationshandwerks die Handlung viel intensiver erlebbar machen. Und zweitens war ja werbewirksam angekündigt worden, dass der Film sich außerdem noch einer anderen Technik bedienen würde: der Technik der kulturellen Aneignung.

Kulturelle Aneignung bedeutet bekanntlich, dass Menschen sich das Recht herausnehmen, Elemente fremder Kulturen auf respektlose Weise in ihren eigenen kulturellen Kosmos einzubetten. Die Rasta-Flechten, die man aus dem afrikanischen Kontext kennt, sind dafür so etwas wie das Schulbeispiel und daher auch bei der neuen Arielle, verkörpert von der Afroamerikanerin Halle Bailey, das Mittel zum Zweck.

Zu welchem Zweck? Der Kolonisierung des literarischen Werks eines typisch weißen Europäers, des Dänen Hans Christian Andersen, mit Elementen der diversitätsbesessenen Kulturorthodoxie der Gegenwart. Die Verfälschungen am geistigen Eigentum Europas, die dabei entstehen, bieten selbstverständlich hinlänglich Anlass für Restitutionsforderungen. Oder ist alles ganz anders? Haben in Wahrheit weiße Suprematisten des Disney-Konzerns afroamerikanische Kulturelemente ins Gefängnis eines weißen Märchennarrativs gesperrt? Wer soll sich da noch auskennen?

Muntere Musical-Einlagen

Lässt man den Blödsinn mit der kulturellen Aneignung einfach mal das sein, was er ist: eine überflüssige Debatte für Menschen, die mangels vernünftigem Broterwerb zu viel Zeit für Flausen haben, hat man es hier mit einem Film zu tun, den man vielleicht am besten als „König der Löwen“ unter Wasser oder „Avatar“ für Kinder bezeichnet.

Die Meerjungfrau Arielle, die einer bunten, ethnisch gemischten Schwesternschaft angehört und – Disney sei Dank – nun also auch eine Farbige ist, hat ebenfalls Flausen, genauer gesagt: Menschen, im Kopf. „Diese Besessenheit muss aufhören!“, schimpft ihr Vater, der Seekönig Triton (Javier Bardem). Aber wie das so ist mit jungen Dingern: Sie wollen nicht hören. Und so geschieht Unerhörtes: Arielle rettet bei einem Schiffbruch dem Prinzen Erik (Jonah Hauer-King) und dessen Hund das Leben.

Wie in James Camerons Lagunen-Spektakel „Avatar“, der New-Age-Saga zweitem Teil, sorgt auch in „Arielle“ eine betörend ins Bild gesetzte exotisch-bunte Unterwasserwelt für beträchtliche Schauwerte. Und aus dem ebenfalls bereits als digitale Neubearbeitung ins Kino gekommenen Shakespeare-Drama um das Löwenduo Simba und Nala übernommen wurden das Prinzip der munteren Musical-Einlagen, das des großen, bösen Widersachers voll intrigantem Hintersinn sowie das der zwei tierischen Witzbolde, die im Dienst dessen stehen, was die Anglistik „comic relief“ („entspannendes Spaßelement“) nennt. Die Musik stammt diesmal nicht von Elton John, sondern von Alan Menken, die Witzbolde sind statt Erdmännchen und Warzenschwein diesmal eine Krabbe und ein Seevogel. Und der Bösewicht ist – Diversität ist Trumpf – eine Frau. Aber natürlich – wir wollen’s mal nicht übertreiben – keine Schwarze.

Die böse Hexe

Der Rest ist rasch erzählt: Um Erik und Arielle ist es nach der unverhofften Begegnung geschehen. Sie sind wie einst De Niro und Streep der Liebe verfallen und trachten jeder auf seine Weise danach, einander wiederzusehen. Tiefseekönig Triton jedoch ist auf die Menschenwelt nicht gut zu sprechen, seit Erdlinge seine Frau, Arielles Mutter, umbrachten. Arielles Kontaktschuld, der Bruch mit den Regeln, sich von der Menschenwelt fernzuhalten, führt zu einer schmerzhaften Züchtigung.

Fragwürdige Hilfe wird der renitenten Meeresbewohnerin in dieser Notlage seitens ihrer tentakeligen Tante Ursula (Melissa McCarthy), einer Seehexe, zuteil. Die böse Hexe war vor drei Jahren auch in „Mulan“, Disneys schamlosem Kotau vor der Kommunistischen Partei Chinas, eine zentrale Figur. Diesmal geht es um den Kotau vor der Diversitätsdoktrin. Und eine oft übersehene Minderheit ist schließlich auch die hässliche alte, weiße Frau.

Die Tentakeltante hext der Meerjungfer den Fischschwanz weg und räumt ihr eine dreitägige Frist ein, um den Angebeteten zum erlösenden Kusse hinzureißen. Sonst droht ihr wie ihrem Pendant aus Rumpelstilzchen ein furchtbarer Tribut. Als Mensch mit Beinen und Füßen, dafür aber ohne Stimme (das stand im Kleingedruckten des Vertrags, den sie mit der Tante Ursel schloss) steht die Schönheit aus den Fluten wenig später ihrem Geliebten gegenüber. Der kann mit der stummen Maid erst mal wenig anfangen. Wie soll es da zu dem dringlich gebotenen segensreichen Kuss kommen?

Fragen über Fragen

Das sind freilich nicht die einzigen Fragen, auf die Eltern sich einstellen sollten, deren Töchter es schaffen, sie in das Unterseemärchen mitzuschleppen (für Jungs ist der Film eher nichts). Zu hören bekommen könnten sie auch: Wieso singen die immer so viel? Oder: Wieso bleibt Arielles Haar immer dreiwettertafttrocken, selbst dann, wenn sie frisch aus dem Wasser aufgetaucht ist? Oder: Wie hat es Arielles Vater geschafft, mit derselben Frau Töchter aller verschiedenen Hautfarben dieses Planeten zu bekommen? Und vor allem: Wie gelingt es Arielle und den anderen, im feuchten Element zu singen und zu sprechen, ohne dass ihnen Wasser in den Mund läuft?

Aber – ach, wie gut – auf all diese Fragen gibt es eine Standardantwort, die eigentlich immer passt, wenn dieser Tage von Vielfalt und Diversität die Rede ist: „Ist doch nur ein Märchen!“

