Deutsche Bank im Epstein-Sumpf: Jetzt wird es teuer

Jahrelang erledigte das Institut für den Investmentbanker Jeffrey Epstein, der gleichzeitig Kopf eines Pädophilenrings war, hochverdächtige Bankgeschäfte, ohne dass die Risikoabteilung eingriff. Alles zu den Verstrickungen der Großen und Mächtigen in den Fall Epstein und andere Pädo-Skandale finden Sie in COMPACT-Spezial Geheimakte Kinderschänder: Die Netzwerke des Bösen. Hier mehr erfahren.



Epstein war schon einschlägig wegen Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger vorbestraft, als er 2013 Kunde der Deutschen Bank wurde, was dort zu einer entsprechenden Einstufung seiner Person als Hochrisikoklient führte. Dennoch ließ das lokale Management des Instituts ihn dort dann offensichtlich schalten und walten, wie er wollte. Selbst fundamentalste Vorsichtsregeln wurden nicht eingehalten.

Freie Bahn für Epstein – auch bei der Deutschen Bank

Der Mann, dem vorgeworfen wird, an der Spitze eines Pädophilenrings gestanden zu haben, der pyramidenförmig aufgebaut war und bis in allerhöchste gesellschaftliche Kreise gereicht haben soll, konnte Hunderte von Finanztransaktionen vornehmen. Dabei wurden Zahlungen an russische Models und andere Frauen mit osteuropäischen Namen getätigt, mit denen offensichtlich Schulgebühren, Hotelkosten und Mieten beglichen wurden.

Weder auffällige Barabhebungen in Höhe von 800.000 US-Dollar noch Überweisungen an Personen, denen damals schon vorgeworfen wurde, Epstein beim sexuellen Missbrauch von jungen Frauen unterstützt zu haben, erregten das Interesse der Risikoaufsicht des Instituts. Damit ist der Epstein-Skandal um eine wahrhaft unglaubliche Facette reicher, denn es ist kaum zu fassen, wie ungehindert der US-Investmentbanker schalten und walten konnte, obwohl ihm schon vor Jahren der Ruf vorauseilte, in den systematischen Missbrauch Minderjähriger verwickelt zu sein. So wurde das zu den Virgin Islands zählende Inselchen, das eines seiner riesigen Anwesen beherbergte, nur als „Pädophileninsel“ bezeichnet.

Stellte die Deutsche Bank sich absichtlich dumm?

Seine Geschäfte wurden zwar von einem Risikokomitee der Bank untersucht, die Ergebnisse dann aber nicht an die zuständigen Kundenbetreuer weitergeleitet – eine weitere Merkwürdigkeit, die man nicht mehr als „Zufall“ oder „Panne“ abtun möchte.

Nun hat die Deutsche Bank in einem Zivilprozess um Geschäfte mit dem Sexualstraftäter, der im August 2019 unter bis heute völlig ungeklärten Umständen ums Leben kam, einem Vergleich über 75 Millionen Dollar zugestimmt. Damit will die Bank eine Sammelklage beilegen, in der ihr vorgeworfen wird, vom Mädchenhandel Epsteins profitiert zu haben.

Man kann weiter davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit im Fall Epstein bislang nur die Spitze eines Eisbergs sieht. Merkwürdig auch, dass der Fall in den Medien deutlich weniger Aufsehen erregt als die Übergriffe des Filmmoguls Harvey Weinstein, die 2017 die #MeToo-Bewegung auslösten, obwohl er eigentlich deutlich brisanter ist.

Alles zur Epstein-Affäre, aber auch zu den Verstrickungen von Bill und Hillary Clinton und ihrer Entourage in andere Pädo-Skandale finden Sie im neuen COMPACT-Spezial Geheimakte Kinderschänder: Die Netzwerke des Bösen. Immer wieder führen Spuren von Pädophilen-Netzwerken zu den Großen und Mächtigen. Wir decken die Verbindungen schoungslos auf! Das Verbrechen hat Name und Anschrift – wir drucken sie. Zur Bestellung klicken Sie HIER oder auf das Banner unten.