VOX verliert, AfD gewinnt – warum?

Die spanischen Parlamentswahlen brachten nicht den erhofften Machtwechsel. Das liegt vor allem an den Stimmenverlusten der rechten Partei Vox.

Es hat nicht zum erhofften Machtwechsel gereicht. Die konservative PP (vergleichbar mit der CDU) hat 136 Abgeordnetenmandate gewonnen, 47 mehr als bei den Wahlen 2019. Die bisher regierenden Sozialisten (PSOE) kamen mit 122 Sitzen nur noch auf den zweiten Platz,erhielten aber auch 2 mehr als beim letzten Mal. Die rechte VOX (vergleiochbar mit der AfD) verteidigte zwar den dritten Platz, verlor aber 19 Abgeordnete (jetzt nur noch 33). Der Linksblock Sumar kam auf 31 Abgeordnete , 7 weniger als die damals noch getrennten Parteien Podemos und Más País bei den Wahlen 2019. Weder PP + VOX noch PSOE + Sumar kommen also auf die erforderliche Mehrheit von 175 Sitzen im Parlament. Dazu müssten sie kleine separatistische Regionalparteien in eine Koalition einbinden, vor allem die besonders störrischen Katalanen. Das wird in jedem Fall schwer, für Mitte-Rechts aber noch schwerer als für Links-Links.

Was sind die Gründe für die Enttäuschung? Zum einen das Lavieren von PP. Sie orientierte nicht stringent auf ein Bündnis mit Vox, sondern hielt sich auch eine Tolerierung durch die Sozis offen. Das erschwerte die Mobilisierung. Aber schon das leichte Blinken nach rechts genügte, um Wähler von der VOX zur PP herüberzuziehen.

Schlussfolgerung: Ein Bündnis Rechte plus Pseudokonservative reicht nicht für einen Machtwechsel. In Deutschland gilt das für Union + AfD in besonderem Maße, das ist noch illusionärer.

Was bleibt, habe ich in der druckfrischen August-Ausgabe von COMPACT „Der AfD-Sommer – Auf der blauen Welle ins Kanzleramt“ skizziert: „Der Königsweg zu einer wirklichen Wende in Deutschland wäre natürlich eine AfD-Alleinregierung. Diese ist in Thüringen in greifbarer Nähe, wenn aus aktuell 34 Prozent bis zu den Wahlen im September 2024 mindestens 41 Prozent würden und gleichzeitig FDP und Grüne den Einzug in den Landtag verpassten. In den anderen neuen Ländern kann aus einer starken relativen Mehrheit eine absolute werden, wenn nach einem frustrierenden Ergebnis CDU-Abgeordnete ihre Fraktion verließen und ihr Mandat zur AfD mitnähmen. Gut vorstellbar ist auch eine regelrechte Spaltung der Ost-CDU – ein Job für Hans-Georg Maaßen. Wäre erst das Territorium der ehemaligen DDR blau regiert, würde dies mächtig auf die Westzone ausstrahlen. Dort sind allerdings Mehrheiten für die AfD schwer vorstellbar – der Anteil fremdländischer Passdeutscher in der Wählerschaft ist zu groß. Es ist allerdings möglich, dass die erste Gastarbeitergeneration die Seiten wechselte, wenn der Wahnsinn mit Messerkriminalität, Inflation und Gender-Umerziehung weitergehen sollte – der türkische Gemüsehändler mag nicht deutsch fühlen, doch an Sicherheit für seine Familie ist auch er interessiert. Ein migrantischer Schub für die AfD wäre ein unheimlicher Schock für die Blockparteien und würde in ihren Reihen Verwirrung stiften. Eine dann orientierungslose West-CDU könnte von der AfD in Schlepptau genommen werden, und dann wäre der Weg für einen echten Volkskanzler frei. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Westler mehrheitlich auf ihrem Kurs in den Untergang beharren. In diesem Falle würden sich die beiden Teile Deutschlands entfremden wie vor 1990, auch wenn die Fassade der staatlichen Einheit gewahrt bleibt.“

Lesen Sie in weiteren Beiträgen in COMPACT 08/2023, wie sich wichtige Protagonisten den Machtwechsel in Deutschland vorstellen. Insbesondere unsere großen Interviews mit Alice Weidel sowie mit Björn Höcke sind hochspannend, dazu die Diskussion um den „Regime Change von Rechts" zwischen Martin Sellner und Manfred Kleine-Hartlage.

